Crisi ormonali e zucche quadrupedi in “Futari Switch”

Amici sin dall’infanzia, Shinichi Motoyama e Ichigo Fujichika frequentano la stessa classe della scuola secondaria superiore. I due adolescenti sono segretamente innamorati, lui della bella e dolce Tess Sokura, amica di Ichigo, mentre lei del migliore (nonchè unico) amico di Shinichi, Yuto Sato. Quello che sembra il perfetto teatrino di una storia d’amore tra i banchi di scuola viene sconvolta da un evento tanto curioso quanto assurdo. I due adolescenti si ritrovano l’uno nel corpo dell’altra e il responsabile di questo switch è… una zucca amara con quattro zampe.

Scritto e disegnato da Akira Hiramoto (RaW Hero, Prison School), il primo volume di Futari Switch racconta le disavventure dei due, costretti ad imparare a vivere in un corpo dell’altro sesso, dando vita ad una miriade di gag e malintesi che riescono a strappare qualche sorriso di tanto in tanto. I due protagonisti, in balia degli ormoni impazziti caratteristici della loro età, non perdono tempo a dar vita a situazioni imbarazzanti tipiche di questo genere di racconti. Il tutto è condito da una dose massiccia di elementi ecchi, disegni erotici ma mai troppo spinti o espliciti, come da tradizione per l’autore, rendendo questo volume un concentrato di fan service dalla prima all’ultima tavola.

L’elemento comico è onnipresente per tutto il fumetto, sono pochi i momenti un po’ più riflessivi e introspettivi nei personaggi. I continui siparietti, tutti con focus sul body swap tra i protagonisti, sono divertenti e gradevoli, alcuni di questi volutamente esagerati: ad esempio la scena del bagno in cui lei nel corpo di lui non sa come urinare in piedi e il tutto si risolve in una doccia di goccioline che schizzano ovunque, sotto gli occhi del confuso Yuto. Gag dopo gag il manga risulta un po’ noioso, non aggiungendo nulla di più alla storia nelle sue 176 pagine circa. È un primo volume di una serie, attualmente in corso, di quattro, di certo nei numeri successivi la carne al fuoco aumenterà, ma arricchire l’inizio della storia con qualche elemento in più per stuzzicare la curiosità del lettore non avrebbe guastato.

I disegni di Hiramoto presentano una doppia natura. Le figure umane hanno tratto morbido, delicato e con pochi dettagli. Il paesaggio urbano, in quelle poche vignette in cui è presente, e la zucca amara, strano frutto molto diffuso in Asia, leitmotiv del manga, sono molto più realistici e dettagliati. In particolare, il frutto è illustrato nei minimi dettaglia, quasi come fosse una fotografia ricalcata a china, un po’ seguendo l’esempio dei manga di Inio Asano (Buonanotte Punpun, Solanin). In tutto il volume si percepisce il ritocco digitale delle tavole, a tratti si ha come l’impressione che i personaggi siano “posati” sull’ambiente circostante, quasi si trovassero su due livelli distinti e separati; un effetto che risulta essere fastidioso alla vista e non permette agli elementi nella vignetta di fondersi in maniera omogenea.

Il volume uno di Futari Switch è un manga molto leggero, quasi da ombrellone, pieno zeppo di elementi erotici e fan service. Riesce ad intrattenere, almeno per un po’, il lettore, ma pecca di ripetitività e di pochi elementi che incuriosiscono e facciano venire voglia di scoprire come la storia possa proseguire. È ancora presto per giudicare la serie nella sua interezza, non essendo finita neanche in Giappone, ma come punto di partenza questo volume non è certo tra i più brillanti.

Abbiamo parlato di

Futari Switch #1

Akira Hiramoto

Traduzione di Rie Zushi

Star Comics, luglio 2025

176 pagine, brossurato, bianco e nero – 7,50 €

ISBN: 9788822656407