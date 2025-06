Coyote Vs. Acme in prevendita a Cannes

Secondo quanto riportato da Variety, Ketchup Entertainment ha affidato all’agenzia Kinology, con sede a Parigi, l’incarico di gestire le vendite internazionali a Cannes di Coyote Vs. Acme, il lungometraggio ibrido animato e live-action, che era stato accantonato dalla Warner Bros alla fine del 2023 e acquisito poche settimane fa da Ketchup per 50 milioni di dollari.

Nella pellicola, stanco di subire sconfitte a causa dei marchingegni ACME che utilizza per catturare Beep beep, Wile E. Coyote ingaggia Kevin Avery (Will Forte), un avvocato fallito specializzato in cartelloni pubblicitari, per rappresentarlo in una causa contro la società, che li vede contrapposti a Buddy Crane (John Cena), l’ex capo dello studio legale di Kevin.

Non stiamo semplicemente portando un film per famiglie a Cannes, stiamo portando un evento globale. Coyote vs. Acme è un vero successo di pubblico. Le interpretazioni sono sublimi, la costruzione del mondo è straordinaria e Dave Green ha creato qualcosa di visivamente innovativo ed emotivamente appagante che rende omaggio all’eredità dei Looney Tunes, proiettandola in una dimensione completamente nuova – ha dichiarato il CEO di Ketchup Gareth West.