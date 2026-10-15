Corpi, donne, guerra, radici: un dialogo con Leela Corman



Ci sono autori e autrici che, nonostante le loro peculiarità stilistiche, la loro carriera e la loro importanza nel fumetto, non sono molto conosciuti nel nostro paese. Leela Corman è tra questi: pubblicata solo nel 2014 dal misconosciuto editore Hop! con la sua opera più famosa, Unterzakhn (tradotta in italiano con il banale e poco accattivante titolo “Sotto”, ormai introvabile), Corman è attiva nel fumetto statunitense da quasi trent’anni. Un periodo in cui ha esplorato vari generi e stili, muovendosi sempre a cavallo tra autobiografia e fiction, da quello più minimale degli inizi a quello più Espressionista delle ultime opere, alternandosi tra colore e bianco e nero. Dopo la vittoria dello Xeric Award nel 2000 per il suo graphic novel Queen’s Day, fumetto che racconta, in forma episodica, storie che uniscono fiction e autobiografia con uno stile trasognato, arrivano lavori di varia natura tra fumetto (Subway series) e illustrazione. Nel 2012 Corman pubblica appunto Unterzakhn, lavoro che rappresenta un allontanamento da elementi autobiografici, ma non la rinuncia a temi cari all’autrice: le vicende, parallele ma in direzioni opposte, delle gemelle Esther e Fanya, che appartengono a una umile famiglia di cultura ebraica yiddish nel Lower East Side newyorkese nel 1910, permettono a Corman di parlare del ruolo della donna nella società, della sessualità e del corpo femminile, del rapporto tra cultura e radici.

Nel 2016, We All Wish For Deadly Force segna il ritorno all’autobiografia, necessaria anche per metabolizzare la perdita di una figlia (la vicenda raccontata anche dal marito Tom Hart nel bellissimo e straziante Rosalie Lightning). Infine, nel 2024, Corman ritorna a raccontare una vicenda tutta al femminile ambientata nella New York della Seconda Guerra Mondiale: Victory Parade, oltre a continuare ad approfondire i temi sopra citati attraverso varie protagoniste di diversa estrazione sociale e radici culturali, parla anche e soprattutto di guerra, con una sequenza finale di grande impatto visivo e narrativo, tra rimandi all’Espressionismo tedesco e ad Otto Dix.

Parlare con Leela Corman del suo lavoro è un’esperienza intensa, vista la passione e la profonda conoscenza del mondo dell’arte che permea le sue ispirazioni e il suo stile, fortemente espressivo ed espressionista.

Leela Corman, innanzitutto grazie mille per essere qui. Vorrei partire dall’inizio: come è cominciato il tuo percorso come fumettista e cosa ti ha ispirato?

Sono sempre stata un’artista, fin da prima di imparare a parlare. Sono cresciuta leggendo fumetti, come tutti. Per me erano Archie e i fumetti della Harvey Comics, che hanno avuto una grandissima influenza su di me quando ero molto piccola e anche in seguito. Ho notato la loro influenza anche in altri fumettisti che amo.

Dopo sono andata alla scuola d’arte. Ho ricevuto una formazione molto classica come artista figurativa, con corsi molto accademici di disegno e pittura e teoria del colore del Bauhaus, tutto questo prima ancora di iniziare a fare fumetti.

Volevo davvero realizzarli, ma non sapevo ancora quale direzione avrei preso. All’inizio ero assolutamente convinta che sarei diventata una pittrice, ma al secondo anno di università ebbi una pessima esperienza con la mia prima insegnante di pittura a olio: era davvero terribile e fece di tutto per farmi perdere la voglia di dipingere. Dopo quell’esperienza mi sentivo senza una direzione precisa. Realizzavo grandi dipinti su carta, assemblaggi e libri d’artista. Per tutto il tempo continuavo a pensare ai fumetti, ma non sapevo come farli, perché mi sembravano estremamente difficili. Poi, quando frequentavo il Massachusetts College of Art di Boston, vidi una mostra itinerante dedicata al fumetto americano che copriva circa tre secoli di storia. Fu straordinaria: era la prima volta che vedevo gli originali di Jaime Hernandez, Lynda Barry, Art Spiegelman, Charles Schulz e di tutti quei fumettisti che ammiravo. Per una giovane aspirante fumettista fu un’esperienza potentissima, perché sugli originali si vedono i segni della mano: le linee a matita, le prove di pennello, le sbavature dell’inchiostro, il bianchetto.

Fu allora, quando avevo ventun anni, che realizzai che tutto questo era stato creato da esseri umani. Pensai: se l’hanno fatto loro, posso farlo anch’io. Così iniziai realizzando brevi fumetti autobiografici e fumetti ispirati ai miei sogni.

Dal punto di vista tecnico non sapevo assolutamente come si facessero. Qualunque fumettista americano della Generazione X che incontri si è formato da solo. Non so come fosse in Europa, ma negli anni Novanta negli Stati Uniti non esistevano corsi specifici, a meno che non volessi fare fumetti di supereroi: in quel caso potevi frequentare la Joe Kubert School oppure la School of Visual Arts di New York. La mia generazione, invece, ha imparato da sola. Ognuno di noi ha costruito il proprio stile, soprattutto le donne, ma anche gli uomini. Forse è per questo che siamo tutti un po’ burberi e molto idiosincratici. Ricordo il primo fumetto che realizzai: per qualche motivo ero convinta di doverlo disegnare sulla carta da lucido, sovrapposta a un cartoncino Bristol. Non ho idea del perché…

Beh, direi che è stato un inizio decisamente in salita! (ride)

Sì, ero lì a pensare: “Che cosa sto facendo? Non ne ho la minima idea!” (ride).

Ricordo anche quando scoprii che esistevano le spillatrici lunghe da dodici pollici e che potevo usarne una per spillare i miei minicomic in copisteria. Nessuno mi aveva spiegato come fare. Un giorno ero in un negozio di articoli per ufficio, vidi quella spillatrice e pensai: “Forse posso usarla”. Più tardi scoprii che avevamo fatto tutti lo stesso percorso. Ognuno trovava da solo le soluzioni di cui aveva bisogno e poi, incontrando altri fumettisti, ci si aiutava a vicenda.

Ero ancora all’accademia e, fino a quel momento, avevo cambiato diversi indirizzi di studio prima di scegliere definitivamente: per un periodo performance art, poi incisione. Quando infine optai per l’illustrazione come specializzazione, trovai un ambiente molto ostile ai fumetti. Nessuno voleva che li realizzassi e venni perfino cacciata da un paio di corsi perché continuavo a fare fumetti.

Le tue opere sono accomunate da molti temi, ma c’è un elemento che le rende immediatamente riconoscibili: il tuo stile grafico. I tuoi disegni sono essenziali, diretti, molto espressivi, caratterizzati da linee nere spesse e decise. Per certi aspetti li definirei persino “europei”. Ci sono state influenze particolari che hanno contribuito a definire questo stile? E come hai cercato di costruirlo?

Lo stile è una questione complicata. Una delle cose che amo di più è osservare l’intero percorso artistico di un autore, tutto il suo lavoro nell’arco dei decenni, perché riesci sempre a riconoscere la sua mano. È sempre lui. Un esempio che mi piace fare è quello di Meret Oppenheim. Tutti la associano al Dadaismo per la celebre tazza ricoperta di pelliccia, ma ha continuato a lavorare come artista per decenni e ha attraversato molti stili diversi. Eppure è sempre riconoscibilmente lei.

Credo che il mio stile sia cambiato molto nel corso degli anni, ma sia comunque sempre riconoscibile come mio. Anche il concetto di influenza è curioso, perché non è mai davvero diretto, perfino quando sembra esserlo. Lo stesso vale anche per la musica.

Probabilmente le influenze maggiori, nel fumetto, sono i fratelli Hernandez. Ma non mi permetterei mai di dire qualcosa di più che esprimere la mia ammirazione: non sono degna nemmeno di sfiorare l’orlo delle loro vesti. (ride)

Per me Jaime Hernandez è una divinità. Credo che abbia avuto un’enorme influenza sul mio lavoro. Quando nel 2015 ho iniziato a realizzare fumetti ad acquerello — una tecnica con cui mi sono sempre sentita naturalmente a mio agio e che non mi ha mai intimidita, a differenza di molte altre persone — è stato come se, artisticamente, si fossero spalancate per me le porte della vita e della morte. Eppure credo che, osservando sia i miei fumetti a inchiostro sia quelli dipinti ad acquerello, si riconosca sempre che sono miei.

Per quanto riguarda le influenze, una delle più consapevoli è sicuramente quella dei pittori della Repubblica di Weimar, come Jeanne Mammen e Otto Dix. Nei miei libri ci sono numerosi richiami diretti alle loro opere.

Per esempio, penso continuamente al Trionfo della morte (Der Krieg), il celebre trittico di Otto Dix, anche se non l’ho mai visto dal vivo. Nel pannello centrale c’è una coppia di gambe capovolte, crivellate di colpi. Non so se appartengano a un cadavere o a una statua, ma le ho copiate così tante volte, inserendole in così tante storie diverse, che ormai fanno parte del mio immaginario.

Poi ho vissuto un’altra esperienza curiosa. La seconda volta che sono andata in Polonia ho visitato una grande mostra dedicata a uno dei miei pittori polacchi contemporanei preferiti, che comprendeva anche un’esposizione di cento anni di pittura balto-slava. E mi sono resa conto che, in un certo senso, anch’io sto lavorando all’interno di quella tradizione. Il simbolismo tipico dell’arte figurativa polacca — le paludi, le foreste, le donne-streghe nei boschi — era già molto presente nel mio lavoro. Perciò penso che sia anche una questione culturale.

Riprendendo il discorso sul colore nei tuoi lavori: cosa guida le tue scelte riguardo all’uso del colore, o alla sua assenza? Cosa ti affascina delle possibilità espressive del bianco e nero e perché, invece, hai scelto di lavorare a colori per Victory Parade?

Per molto tempo, dal 2015 fino a oggi, ho smesso completamente di lavorare in bianco e nero perché non mi sembrava più vivo. In generale, per me molte decisioni artistiche non riguardano soltanto la narrazione, ma anche la materialità. Con quali materiali voglio confrontarmi?

È qualcosa di molto fisico. È come decidere quale tipo di esercizio ho voglia di fare in una determinata giornata, oppure cosa mi va di mangiare. Che tipo di esperienza fisica desidero? Voglio sollevare pesi? Voglio nuotare? Voglio fare una lunga passeggiata? È un po’ così.

Fin dal tuo primo libro, Queen’s Day, hai esplorato le tue radici e quelle della tua famiglia. Entrambi i lati della tua famiglia hanno origini ebraiche – russe e polacche rispettivamente – e questo patrimonio culturale ritorna spesso nelle tue opere. In che modo questo aspetto così importante ha influenzato non solo i temi che affronti, ma anche il tuo modo di raccontare attraverso le immagini?

È un’ottima domanda. Credo che, prima di tutto, io sia una newyorkese. Vengo da Manhattan. Sono cresciuta a New York e questa è probabilmente l’influenza più grande su di me. La città non mi ha mai lasciata, anche se oggi non ci vivo più.

Detto questo, credo che ci siano probabilmente elementi culturali di cui non sono nemmeno pienamente consapevole e che finiscono comunque nelle mie opere. Non so se si possa parlare di un’influenza visiva specificamente ebraica, ma sento una forte affinità con la tradizione della grafica d’arte, dell’incisione e dell’editoria illustrata dell’Europa orientale. Era un ambito in cui lavoravano moltissimi artisti ebrei prima della Seconda guerra mondiale. Lo Yiddish Book Center conserva una delle collezioni più importanti di questo materiale: un intero universo fatto di libri illustrati, stampa e grafica che, però, è quasi completamente assente dalle storie dell’illustrazione americana. Nessuno dei miei colleghi al RISD, dove insegno, ne era a conoscenza, nonostante lo Yiddish Book Center si trovi a sole due o tre ore di macchina dal Rhode Island.

Unterzakhn (2012) è stato il libro che ha lanciato la tua carriera e ti è valso una candidatura agli Eisner Awards. È un romanzo storico incentrato su due sorelle ebree che vivono nel Lower East Side di New York: un racconto di formazione che si muove avanti e indietro nel tempo, esplorando la loro storia familiare e mettendo al centro il rapporto tra la società – e in particolare la cultura ebraica – e le donne. Come hai scelto di costruire questa narrazione attorno a due sorelle, in una storia che si potrebbe quasi definire speculare sia nei temi sia nello sviluppo delle due protagoniste?

Come dicono molti scrittori di narrativa, sono i personaggi a dirti quale sia la storia. L’idea mi è arrivata all’improvviso, sotto forma di un’immagine, come succede per quasi tutte le mie idee. Per dare un po’ di contesto: ero andata a una conferenza del fumettista americano Kim Deitch. Si teneva in un auditorium dove da bambina frequentavo il centro estivo. Era la stessa sala dove, quando ero molto piccola, ogni mattina cantavamo delle canzoni prima di iniziare le attività.

Da bambina mi sembrava uno spazio enorme. Tornandoci da adulta, invece, mi colpì quanto fosse piccolo. Mentre ero seduta lì, ebbi l’immagine di una bambina, quella che poi sarebbe diventata Fanya, e capii immediatamente che aveva una sorella gemella. Da quel momento avevo già in mente tutto: i loro nomi, i loro genitori, dove vivevano.

Era una dinamica familiare e un luogo completamente esterni alla mia esperienza personale. Il fumetto autobiografico era diventato uno standard negli anni Novanta, quando io stavo iniziando a fare fumetti: è un modo molto semplice per imparare a raccontare a fumetti, ed è anche per questo che continuo ad amarlo. Inoltre sono molto curiosa della vita delle persone, quindi adoro il fatto che così tanti autori realizzino fumetti autobiografici: mi permettono di conoscere le loro storie. È meraviglioso. Anche come insegnante penso che sia uno strumento molto potente. Molti studenti mi dicono: «Ho sempre voluto fare fumetti, ma non so di cosa parlare». Poi iniziano a raccontarmi una storia incredibile della loro infanzia. Ed è allora che rispondo: «Ecco il tuo fumetto. Fallo e mettilo nel mondo.»

In quel periodo, però, credo stessi iniziando ad annoiarmi dell’autobiografia. Mi sentivo anche un po’ in imbarazzo per il mio libro precedente: avevo la sensazione di non essere riuscita pienamente sul piano artistico e, inoltre, i personaggi mi sembravano troppo poco mascherati, troppo vicini alle persone reali. Non fu quindi una decisione consapevole quella di passare alla narrativa, ma penso che stessi iniziando a interessarmi sempre di più a quel tipo di racconto. Un’enorme influenza sul mio lavoro è il cinema. Pedro Almodóvar lo è moltissimo, così come il regista turco-tedesco Fatih Akin.

In quel periodo guardavo molti film di Almodóvar e anche Gegen die Wand (La sposa turca) di Fatih Akin, che ha avuto un’influenza enorme su di me. Anche la serie americana Deadwood è stata molto importante. Quello che amo davvero sono le storie ambientate in luoghi e periodi ormai diventati quasi mitologici, ma che poi infrangono quella mitologia mostrando le vicende profondamente umane che vi si svolgono all’interno.

Questa storia è ambientata in un luogo fortemente “mitologico”: il Lower East Side all’inizio del Novecento. Anche questo ha richiesto un grande lavoro di ricerca?

Sì, moltissima ricerca. Ho avuto la fortuna che, all’epoca in cui è ambientato il libro, quel quartiere fosse probabilmente il più fotografato di tutti gli Stati Uniti, quindi esistevano moltissime fonti iconografiche. C’è anche il Lower East Side Tenement Museum, una vera casa popolare visitabile che permette di vedere come vivevano le persone in quel periodo. È stato uno strumento di ricerca estremamente utile.

C’era anche una dimensione sociopolitica. All’epoca George W. Bush era presidente e il dibattito su quella che oggi chiamiamo giustizia riproduttiva – anche se allora non si usava ancora questo termine – sull’aborto e sull’accesso alle cure riproduttive stava diventando ancora più acceso del solito. Volevo parlare di ciò che accade quando le persone non hanno accesso a questi servizi: le persone muoiono. È così che questo tema è entrato nel libro. Dall’altro lato, in quel periodo praticavo danza del ventre e avevo molte amiche che lavoravano nel burlesque. Sono sempre stata molto affascinata dal mondo dello spettacolo underground e dei piccoli teatri. Amo il vaudeville e anche quell’universo è confluito naturalmente nel libro.

Sì, e questi temi continuano a comparire anche nei lavori successivi, compreso Victory Parade, dove ritroviamo influenze simili. Un elemento che collega in modo particolare questi progetti è il tuo costante interesse per il corpo umano, sia femminile sia maschile. Il tuo lavoro è fortemente visivo e la rappresentazione del corpo nudo è un tema che ritorna spesso nel corso della tua carriera. Cosa ti attrae di questo soggetto e cosa ti affascina nel rappresentare il corpo, in particolare quello femminile?

Beh, ci vivo dentro! (ride). Io sono l’unità fondamentale del mio lavoro. Sono un’artista figurativa e mi considero un’espressionista, quindi credo che sia qualcosa di naturale, di organico.

Collegandoci a questo, un altro elemento ricorrente nelle tue opere è l’attenzione verso le donne, l’oppressione, il patriarcato e l’emancipazione femminile, temi presenti in entrambi i tuoi libri. Oggi, rispetto all’epoca in cui uscì Unterzakhn, questi argomenti sono molto più presenti nel dibattito pubblico. Allora erano già centrali nella storia, ma non venivano discussi nello stesso modo in cui lo sono oggi. Inoltre, il fumetto è diventato uno dei linguaggi che più stanno raccontando e rappresentando queste esperienze. Come percepisci questa evoluzione nel corso degli anni? E, da insegnante, come vedi oggi i tuoi studenti confrontarsi con questi temi?

Penso che quello che è successo nel fumetto negli ultimi vent’anni sia fantastico. È diventato un ambiente molto più inclusivo. Molto meno bianco, meno eterosessuale, meno cisgender. Parlo ovviamente del contesto statunitense, perché non conosco così bene quello europeo. Ho però l’impressione che in Europa il fumetto sia stato più vario da molto più tempo e che abbia goduto prima di un maggiore riconoscimento come forma d’arte. Negli Stati Uniti ci è voluto più tempo. Oggi, però, quando vado allo Small Press Expo, vicino a Washington D.C., è un’esperienza davvero incoraggiante. È un ambiente molto queer, con tantissimi autori e autrici di colore e un’enorme varietà di persone che fanno fumetti.

Questo significa che vengono raccontate molte più storie, ed è la cosa che mi interessa di più: una tavolozza narrativa più ampia, una rappresentazione più ricca e, soprattutto, persone che raccontano le proprie storie invece di lasciare che qualcun altro le racconti al posto loro. Non voglio essere troppo categorica, ma credo sia davvero importante creare spazio per tutti.

Tornando a Victory Parade, prima parlavamo del gioco di specchi tra le due sorelle gemelle in Unterzakhn. In questo libro quella dinamica si amplia, perché entrano in scena molti altri personaggi che contribuiscono a costruire le relazioni tra loro. Anche qui la famiglia è un tema centrale, come lo era nel tuo libro precedente. Cosa ti spinge a raccontare famiglie che non sono necessariamente legate dal sangue: famiglie scelte oppure gruppi di persone che inizialmente non appartengono gli uni agli altri ma finiscono per creare un legame e diventare una famiglia?

Anche questa è una cosa nata in modo del tutto naturale. Mi fa piacere che tu l’abbia notata perché, in fondo, ciò che entra nei miei fumetti è la vita quotidiana. E la vita quotidiana è fatta sia di famiglie scelte sia di famiglie di sangue, che possono essere molto complicate. Molte persone hanno rapporti migliori con chi non appartiene alla loro famiglia d’origine: relazioni forse meno complesse.

Quando penso a usare direttamente la mia esperienza familiare nei fumetti, però, mi fermo prima di arrivare a rappresentare davvero, per esempio, i miei genitori. Non riesco a immaginarlo, se non in forme molto nascoste.

Una cosa che ho notato è che certi temi ritornano nei miei lavori senza che io lo faccia apposta. Mentre ne stiamo parlando, mi rendo conto che in tutte le mie storie di finzione il padre è sostanzialmente assente. Ed è divertente perché anche il libro che sto progettando adesso non ha un padre: ci sono soltanto tre generazioni di donne. Non so perché continui a farlo, visto che io ho avuto un padre molto presente, che è ancora vivo. Non sempre sai davvero cosa stai creando.

Restando sul rapporto tra padri, uomini e donne, Victory Parade presenta molti esempi di ruoli di genere tradizionali messi in discussione o addirittura ribaltati. Penso, ad esempio, a Ruth che pratica il wrestling, oppure a un’altra protagonista che vive la propria sessualità in modo molto consapevole, anche all’interno di relazioni difficili. L’ambientazione storica crea una certa distanza dal presente, ma permette comunque di affrontare questioni estremamente attuali. Sono temi che continuano ad avere bisogno di essere raccontati.

Sì, assolutamente. Con Victory Parade, all’epoca, l’unico modo che riuscivo a immaginare per prendere posizione contro il fascismo era mostrare cosa succede quando si disumanizzano interi gruppi di persone. Il risultato è il genocidio.

Ho iniziato il libro alla fine del 2016, subito dopo la prima elezione di Trump, ed è stato pubblicato dopo l’inizio del genocidio a Gaza. Durante la lavorazione il contesto è cambiato completamente. Oggi mi interrogo molto anche sul mio rapporto con il racconto della Shoah. Non sono più sicura di quale sia il suo posto.

Per quanto riguarda invece i ruoli di genere, tutto è nato da un’unica immagine: una donna che lavora in una fabbrica di munizioni durante la Seconda guerra mondiale. Negli Stati Uniti le donne lavoravano nell’industria bellica perché gli uomini erano al fronte: tutti conoscono l’iconografia di Rosie the Riveter. Le fotografie di quelle donne sono incredibilmente potenti. Hanno i capelli spettinati, sembrano vere, potrebbero esistere ancora oggi. Non sono idealizzate né stilizzate. Poi, improvvisamente, la guerra finisce e arrivano gli anni Cinquanta: cambia tutto. Il New Look di Dior, tornano i corsetti, i corpi devono essere piccoli, delicati, privi di muscoli. Mi affascinava proprio quel passaggio: donne non necessariamente senza uomini, ma donne insieme ad altre donne. Una forma di solidarietà femminile e di fiducia reciproca che riconosco anche nelle mie amiche.

Quanto al wrestling, non so esattamente da dove sia arrivata l’idea. Una volta lessi che molti pugili provengono da infanzie segnate dalla violenza fisica, e questo mi fece pensare a Ruth. Un’infanzia difficile nella Germania di Weimar: che tipo di adulta può diventare? Una lottatrice. Un modo molto diretto di trasformare rabbia e trauma.

Per concludere, Victory Parade contiene molte sequenze oniriche e fantastiche che si allontanano dal realismo, spesso in relazione agli orrori della guerra, immagini molto difficili anche da leggere e assimilare. Hai utilizzato la dimensione fantastica per creare una distanza da quelle esperienze oppure, al contrario, per renderne ancora più forte l’impatto emotivo?

L’obiettivo era entrarci ancora più a fondo, non prenderne le distanze. Mentre lavoravo al libro ero profondamente tormentata. Stavo ancora elaborando la morte del mio primo figlio e avevo la sensazione di avere un piede nel mondo dei morti. Inoltre un caro amico si era recentemente suicidato, e stavamo tutti cercando di elaborare quel lutto insieme.

Pensavo anche a ciò che accade, da un punto di vista spirituale, nei luoghi in cui si sono verificati massacri, e volevo rappresentarlo visivamente. Questo mi riporta ancora una volta al Trionfo della Morte, perché credo sia proprio quello che quel dipinto fa.

Un’altra influenza fondamentale è stata il gruppo tedesco Einstürzende Neubauten e il loro progetto del 2013 Lament, un’opera sonora realizzata per il centenario della Prima guerra mondiale utilizzando materiali d’archivio. Ha avuto un impatto enorme su tutto ciò che ho fatto dopo. Con Victory Parade cercavo di creare qualcosa di visivamente altrettanto potente.

C’era anche questa sensazione di un sottosuolo infestato, quasi spettrale, che aleggiava in quei luoghi. Ho iniziato il libro essendo molto attratta dal misticismo e l’ho terminato diventando molto più scettica.

Non credo che riuscirei più a realizzare un libro del genere e penso che il mio prossimo lavoro non avrà quasi nulla di tutto questo. Forse mi sbaglio, ma quella sensazione era fortissima durante la lavorazione ed è scomparsa quando il libro è stato concluso.

Grazie mille per il tuo tempo, Leela.

Intervista realizzata il 5 giugno 2026 al Salone Internazionale del Fumetto di Erlangen.

Un ringraziamento a Scott di Scott Readers per il supporto.

Leela Corman

Leela Corman è pittrice, fumettista e assistente alla cattedra presso la Rhode Island School of Design (RISD). È autrice di numerose opere autobiografiche e di narrativa a fumetti, tra cui Victory Parade (Schocken-Pantheon, 2024), You Are Not A Guest (Fieldmouse Press, 2023), Unterzakhn (Schocken-Pantheon, 2012) e We All Wish For Deadly Force (Retrofit/Big Planet, 2016). È inoltre tra i fondatori della Sequential Artists Workshop, dove insegna fumetto.