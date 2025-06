CONDOMINIUM: la nuova serie a fumetti di BMR Production

Dalla collaborazione tra Lorenzo La Neve (Tutto Un Altro Lupo, BMR, collana YEA – Gallucci Editore) e Chiara Fiordeponti (Collettivo Viscosa, Smile Agenzia) arriva CONDOMINIUM, una nuova serie di spillati targata BMR Production.

In una tranquilla città di provincia, apparentemente ordinaria, sorge un condominio abitato da una comunità molto poco ordinaria: umani e creature paranormali convivono in un equilibrio fuori di testa. Nessuno in paese sembra farci troppo caso… ma forse dovrebbero.

I protagonisti della serie sono il diavoletto Micheal e la sua amata Vanessa, il ranocchio gigante Mr Gutter coi suoi figli adottivi Lenny e Daisy, le sorelle matrioske Liubov, l’alieno Silver Carl e la sua cattolicissima coinquilina Sarah (sorella di Vanessa), l’insetto stecco Gianstick, il panino vivente Rodrigo Sandwich e i fratelli Mosca.

Nel primo numero, una flotta aliena minaccia la Terra e solo Silver Carl può fermarla… peccato che sia il giorno di apertura dei preorder per un videogioco a cui non può assolutamente rinunciare.

CONDOMINIUM 1 – PELLEGRINAGGIO SPAZIALE debutta in anteprima all’Arf Festival.

Preorder già aperti sullo store di BMR.