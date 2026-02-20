9791256211852 0 0 0 0

Barrier: storia di migrazioni e fantascienza psichedelica

20 Febbraio 2026
di
Il fumetto di Brian K. Vaughan e Marcos Martin racconta le tensioni al confine tra Stati Uniti e Messico da una prospettiva inaspettata.
Liddy vive al confine tra Texas e Messico, ha perso suo marito e per lei tutti gli immigrati sono criminali; Oscar è honduregno, ha perso la sua famiglia e, per fuggire da crimine e povertà, si è spinto fino al confine tra America Centrale e Stati Uniti. Il loro incontro potrebbe chiudersi brevemente, tra incomprensioni culturali e linguistiche, se non fosse per una nave aliena che, dopo essere comparsa dal nulla, li rapisce.

Con questo semplice espediente, Brian K. Vaughan,Marcos Martin e Muntsa Vicente costruiscono una storia tesa e ricca di colpi di scena, un’avventura sci-fi e horror capace di intrattenere, affascinare e rappresentare il nostro tempo e la nostra società, fatta di tensioni e paura del diverso per via di presunte differenze e barriere che sembrano dividerci, ma al di là delle quali si trovano esperienze umane che ci accomunano più di quanto si pensi. Vaughan dimostra tutta la sua sensibilità per la condizione dell’essere umano e tutta la sua maestria narrativa, costruendo un racconto che sa anche emozionare fino a sfiorare il patetismo, per poi colpire ancor più duramente il lettore.

Ma il suo merito sta soprattutto nel lasciare campo libero a Martin e Vicente, che in quasi 200 pagine in formato orizzontale si sbizzarriscono senza alcun freno con la costruzione delle tavole, le prospettive, la creazione di mondi e creature aliene e l’uso di colori acidi, che si confrontano, si scontrano e si uniscono al racconto di piccole tragedie quotidiane, dolori e crudeltà totalmente umane: una vera festa per gli occhi, che si arricchisce pagina dopo pagina. 

Barrier è stato pubblicato originariamente nel 2019 a puntate online su Panel Syndacate, ma la sua forza che si fonda sulla semplicità della trama, la chiarezza e universalità dei concetti che vuole trasmettere e la potenza dell’arte la rendono una lettura senza tempo.

Abbiamo parlato di:
Barrier
Brian K. Vaughan, Marcos Martin, Muntsa Vicente
Traduzione di Michele Foschini
Bao Publishing, 2025
192 pagine, cartonato, a colori – 25,00 €
ISBN: 9-791-25621-185-2

Emilio Cirri

Nato a Firenze una mattina di Gennaio del 1990, cresce dividendosi tra due mondi: quello della scienza e quello dell'arte. Si laurea in Chimica e sogna di fare il ricercatore. E nel frattempo si nutre di fumetti e spera di poterne sceneggiare uno, un giorno. Il primo amore della sua vita è Batman, amico fedele dei lunghi pomeriggi passati a giocare in camera sua. Dai supereroi ha piano piano esteso il suo campo di interesse fumetto, sia esso italiano, americano, francese, spagnolo o giapponese. Nel tempo che non dedica ai fumetti, guarda film e serie tv, scrive recensioni e piccole storielle, e forse un giorno le pubblicherà su un blog o in qualche altro modo.

