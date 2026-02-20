Barrier: storia di migrazioni e fantascienza psichedelica

Liddy vive al confine tra Texas e Messico, ha perso suo marito e per lei tutti gli immigrati sono criminali; Oscar è honduregno, ha perso la sua famiglia e, per fuggire da crimine e povertà, si è spinto fino al confine tra America Centrale e Stati Uniti. Il loro incontro potrebbe chiudersi brevemente, tra incomprensioni culturali e linguistiche, se non fosse per una nave aliena che, dopo essere comparsa dal nulla, li rapisce.

Con questo semplice espediente, Brian K. Vaughan,Marcos Martin e Muntsa Vicente costruiscono una storia tesa e ricca di colpi di scena, un’avventura sci-fi e horror capace di intrattenere, affascinare e rappresentare il nostro tempo e la nostra società, fatta di tensioni e paura del diverso per via di presunte differenze e barriere che sembrano dividerci, ma al di là delle quali si trovano esperienze umane che ci accomunano più di quanto si pensi. Vaughan dimostra tutta la sua sensibilità per la condizione dell’essere umano e tutta la sua maestria narrativa, costruendo un racconto che sa anche emozionare fino a sfiorare il patetismo, per poi colpire ancor più duramente il lettore.

Ma il suo merito sta soprattutto nel lasciare campo libero a Martin e Vicente, che in quasi 200 pagine in formato orizzontale si sbizzarriscono senza alcun freno con la costruzione delle tavole, le prospettive, la creazione di mondi e creature aliene e l’uso di colori acidi, che si confrontano, si scontrano e si uniscono al racconto di piccole tragedie quotidiane, dolori e crudeltà totalmente umane: una vera festa per gli occhi, che si arricchisce pagina dopo pagina.

Barrier è stato pubblicato originariamente nel 2019 a puntate online su Panel Syndacate, ma la sua forza che si fonda sulla semplicità della trama, la chiarezza e universalità dei concetti che vuole trasmettere e la potenza dell’arte la rendono una lettura senza tempo.

Abbiamo parlato di:

Barrier

Brian K. Vaughan, Marcos Martin, Muntsa Vicente

Traduzione di Michele Foschini

Bao Publishing, 2025

192 pagine, cartonato, a colori – 25,00 €

ISBN: 9-791-25621-185-2