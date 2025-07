“Come l’acqua”: piccole e grandi consapevolezze illustrate

Giulia Conoscenti, già autrice per BeccoGiallo di Polli al mare, torna con Come l’acqua sempre per l’editore padovano. Un libro illustrato che parla ai più piccoli, e non solo, della straordinaria importanza di qualcosa di cui alcuni si accorgono, altri meno. Una cosa che può avere mille forme, colori, temperature, profumi ma che ci riguarda tutti, ogni giorno: l’acqua.

Il libro racconta la complessità e allo stesso tempo la semplicità dell’acqua, in modo chiaro e diretto. Le illustrazioni danno corpo alle sue molteplici manifestazioni come la pioggia, le lacrime, i mari, gli iceberg. I testi, brevi ma essenziali e adatti anche a chi sta imparando a leggere, alternano toni poetici a messaggi concreti e suggeriscono con delicatezza ciò che dovremmo fare (o evitare) per proteggere questa risorsa fondamentale. Come l’acqua incuriosisce, coinvolge e solo dopo, in modo naturale, insegna.

Nel racconto non mancano i cattivi ossia chi spreca, sfrutta, ruba o inquina l’acqua, tradotti in figure o scenari generici utili all’autrice per spiegarne il valore, che è letteralmente più alto dell’oro e pertanto l’acqua va rispettata, protetta e deve essere disponibile per tutti. Anche questi temi, collegati alle sfide globali che proprio i bambini di oggi dovranno affrontare, sono comunicati con leggerezza per stimolare domande e riflessioni.

Per i disegni Giulia Conoscenti adotta uno stile cartoonesco e stilizzato, ricco di dettagli che invitano all’osservazione. Animali, dinosauri, piccoli elementi buffi (come un Alfred Hitchcock pescatore) aggiungono divertimento alla lettura. Le illustrazioni sono piene, i colori vivaci e c’è tanto spazio per l’osservazione e l’immaginazione.

Come l’acqua è un libro educativo in grado di avvicinare i bambini a temi attuali, al senso civico e al rispetto per il pianeta. Ed è anche un promemoria per gli adulti, soprattutto per chi spesso ignora l’importanza dell’acqua e la spreca senza rendersene conto, incurante delle sue riserve oggi più che mai limitate.

Abbiamo parlato di:

Come l’acqua

Giulia Conoscenti

BeccoGiallo, 2025

72 pagine, cartonato, colori – 19,00 €

ISBN: 9788833143750