ChiNere, un nuovo collettivo tutto al femminile

Nato come un progetto di Cantine Marchisa, il gruppo prende vita in una mostra multimediale sulle coste di Tropea.
Domenico Rotella
Chinere (1)

Quando le donne si ritrovano, quando raccontano storie, quando ricordano chi sono, la forza della psiche femminile ritorna in superficie
Clarissa Pinkola Estés

ChiNere è un collettivo composto dalle artiste Michela Rossi, Nora e Laura Angelucci, curato dalla Pro.ssa Carlotta Vacchelli, con obiettivo quello di portare un femminile che non sta fermo e che si materializza in un percorso espositivo che racconta tre diverse identità di artiste.

La mostra multimediale è una combinazione tra arte, vignette, acquerelli, corti animati e prodotti tipici del luogo come vini e oli, generando un’esperienza multisensoriale a tutto tondo. A fare da cornice il borgo di Tropea, sulla costa Tirrenica, all’interno del Giardino Marchisa, uno spazio di espressione per progetti creativi tra pittura, fotografia e fumetto, aperto dal giugno scorso grazie all’azienda omonima che da anni si distingue per la grande qualità dei suoi prodotti vinicoli e per vivacizzare l’ambiente creativo e artistico della Calabria.

Chinere inaugurazioneinfo

ChiNere esplora il tratto di continuità tra curandere e guerriere della tradizione calabrese – maschere apotropaiche, streghe e divinità, principesse e sciamane – e la femminilità imprendibile e irriverente quanto riflessiva e creativa di oggi. Una narrazione per linee, tratteggi, macchie, corpi, oggetti, silenzi e sguardi. Un femminile senza tempo, imprendibile e fluido, che rivendica il suo diritto all’irriverenza, al lirismo, all’ironia.
Il programma è ricco di appuntamenti e d’incontri con autori e autrici.

Gli appuntamenti
08/08: Inaugurazione
10/08: Live drawing performance – Michela Rossi
13/08: Live drawing performance – Nora
15/08: Evento partecipativo con il collettivo ChiNere
21/08: Live drawing performance – Laura Angelucci

Chinere programma2def

Le artiste

Michela Rossi – fumettista, illustratrice e “raccoglitrice” di frammenti di vita. Durante la residenza disegnerà ritratti, colti al volo: persone che bevono, ridono, giocano, o stanno di spalle senza sapere di essere guardate. Un mosaico lieve e affettuoso di presenze, che da Tropea sogna di allargarsi a tutto il mondo.

Laura Angelucci – Illustratrice e fumettista romana che ama il surreale, l’ironia e i dettagli del quotidiano. Qui si prende il lusso della lentezza: raccoglierà idee come conchiglie, intrecciandole con quelle delle compagne, immaginando futuri viaggi creativi insieme.

Nora – Illustratrice, pittrice e animatrice 2D. Le sue animazioni sono piccole magie imperfette, vive e un po’ scattose, capaci di emozionare con poche linee. Porta con sé storie di paura e crescita (Totem), di amore e memoria (Velia e Giacomo), di musica e visioni (Ibis redibis), oltre al piacere di disegnare dal vivo su grandi superfici mentre il suono delle onde avvolge il pubblico.

La curatrice

Carlotta Vacchelli – Storica e teorica del fumetto, funambola tra università e festival, appassionata di tutto ciò che è segno, ribellione e racconto visivo. In ChiNere tesse le tre voci artistiche in un’unica trama, lasciando che ognuna mantenga il suo colore e il suo ritmo.

L’organizzatore

Antonio Malatesta – è un microproduttore di libri e di vini. A Cantine Marchisa crea tutto con le sue mani, avvalendosi della collaborazione di amici e figure fidate. I suoi valori sono il vino, la poesia e il sud, elementi sacri a Dioniso. Scrive in quattro lingue.

Info e contatti

Instagram: https://www.instagram.com/cantine_marchisa/

E-mail:
vinimarchisa@gmail.com
carlottavacchelli@gmail.com

