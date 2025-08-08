ChiNere, un nuovo collettivo tutto al femminile

Quando le donne si ritrovano, quando raccontano storie, quando ricordano chi sono, la forza della psiche femminile ritorna in superficie

Clarissa Pinkola Estés

ChiNere è un collettivo composto dalle artiste Michela Rossi, Nora e Laura Angelucci, curato dalla Pro.ssa Carlotta Vacchelli, con obiettivo quello di portare un femminile che non sta fermo e che si materializza in un percorso espositivo che racconta tre diverse identità di artiste.

La mostra multimediale è una combinazione tra arte, vignette, acquerelli, corti animati e prodotti tipici del luogo come vini e oli, generando un’esperienza multisensoriale a tutto tondo. A fare da cornice il borgo di Tropea, sulla costa Tirrenica, all’interno del Giardino Marchisa, uno spazio di espressione per progetti creativi tra pittura, fotografia e fumetto, aperto dal giugno scorso grazie all’azienda omonima che da anni si distingue per la grande qualità dei suoi prodotti vinicoli e per vivacizzare l’ambiente creativo e artistico della Calabria.

ChiNere esplora il tratto di continuità tra curandere e guerriere della tradizione calabrese – maschere apotropaiche, streghe e divinità, principesse e sciamane – e la femminilità imprendibile e irriverente quanto riflessiva e creativa di oggi. Una narrazione per linee, tratteggi, macchie, corpi, oggetti, silenzi e sguardi. Un femminile senza tempo, imprendibile e fluido, che rivendica il suo diritto all’irriverenza, al lirismo, all’ironia.

Il programma è ricco di appuntamenti e d’incontri con autori e autrici.

Gli appuntamenti

08/08: Inaugurazione

10/08: Live drawing performance – Michela Rossi

13/08: Live drawing performance – Nora

15/08: Evento partecipativo con il collettivo ChiNere

21/08: Live drawing performance – Laura Angelucci

Le artiste

Michela Rossi – fumettista, illustratrice e “raccoglitrice” di frammenti di vita. Durante la residenza disegnerà ritratti, colti al volo: persone che bevono, ridono, giocano, o stanno di spalle senza sapere di essere guardate. Un mosaico lieve e affettuoso di presenze, che da Tropea sogna di allargarsi a tutto il mondo.

Laura Angelucci – Illustratrice e fumettista romana che ama il surreale, l’ironia e i dettagli del quotidiano. Qui si prende il lusso della lentezza: raccoglierà idee come conchiglie, intrecciandole con quelle delle compagne, immaginando futuri viaggi creativi insieme.

Nora – Illustratrice, pittrice e animatrice 2D. Le sue animazioni sono piccole magie imperfette, vive e un po’ scattose, capaci di emozionare con poche linee. Porta con sé storie di paura e crescita (Totem), di amore e memoria (Velia e Giacomo), di musica e visioni (Ibis redibis), oltre al piacere di disegnare dal vivo su grandi superfici mentre il suono delle onde avvolge il pubblico.

La curatrice

Carlotta Vacchelli – Storica e teorica del fumetto, funambola tra università e festival, appassionata di tutto ciò che è segno, ribellione e racconto visivo. In ChiNere tesse le tre voci artistiche in un’unica trama, lasciando che ognuna mantenga il suo colore e il suo ritmo.

L’organizzatore

Antonio Malatesta – è un microproduttore di libri e di vini. A Cantine Marchisa crea tutto con le sue mani, avvalendosi della collaborazione di amici e figure fidate. I suoi valori sono il vino, la poesia e il sud, elementi sacri a Dioniso. Scrive in quattro lingue.

Info e contatti

Instagram: https://www.instagram.com/cantine_marchisa/

E-mail:

vinimarchisa@gmail.com

carlottavacchelli@gmail.com