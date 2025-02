Captain America: Brave New World – Regista conferma ritorno di Betty Ross

Nel corso del podcast sul sito ufficiale della Marvel, il regista di Captain America: Brave New World, Julius Onah, ha confermato il ritorno di Liv Tyler nel ruolo di Betty Ross, quindici anni dopo la prima apparizione del personaggio in The Incredible Hulk.

E’ stato un gioco da ragazzi riportare indietro Liv – ha detto Onah -possiede questa vera umanità e la relazione che finisce per avere con Thaddeus Ross in questo film è una parte davvero importante del suo viaggio nel tentativo di consolidare la sua eredità e ridefinire chi è stato come essere umano e come leader.

La presenza di Lliv Tyler era tornata in dubbio, di recente, dopo l’ultima sessione di riprese aggiuntive. Captain America: Brave New World sarà nelle sale il 12 febbraio.