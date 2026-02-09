Blue Lock: distribuzione internazionale per il live action del manga

9 Febbraio 2026
di
L'adattamento del manga calcistico sarà lanciato all'evento di produttori e distributori.
Bluelock

Deadline riporta che l’etichetta Round 12 ha acquisito i diritti di vendita internazionale di Blue Lock, adattamento live-action dell’omonimo manga a tema calcistico, per lanciarlo nel corso dell’European Film Market che si svolgerà nei prossimi giorni.

Scritto da Muneyuki Kaneshiro, illustrato da Yusuke Nomura e pubblicato da Weekly Shonen Magazine di Kodansha, la storia di Blue Lock ruota attorno a un programma di allenamento segreto istituito dalla Federazione calcistica giapponese per individuare il miglior attaccante del mondo dopo diversi anni di sconfitte della nazionale del Sol Levante.

Trecento giocatori delle scuole superiori si riuniscono in una struttura remota per competere in prove spietate, da cui solo uno emergerà come l’attaccante più forte ed egoista del mondo. Il prezzo del fallimento porta gli eliminati a venire esclusi definitivamente dalla nazionale giapponese.

Il film vede protagonista l’attore Fumiya Takahashi (Kamen Rider Zero-One), che interpreta il giovane e promettente Yoichi Isagi, uno sconosciuto giocatore di liceo determinato a schiacciare 299 rivali e a dimostrare di essere il più grande asso del mondo.

In Italia, il manga è pubblicato da Panini Comics.

