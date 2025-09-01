Berkeley Breathed: “Serie animata di Bloom County cancellata da Fox”

Attraverso la sua pagina facebook ufficiale, il cartoonist Berkeley Breathed ha fornito un aggiornamento, non positivo, sulla serie animata di Bloom County per la Fox, dal titolo The Bloom County Boyz, annunciata nel 2022 e che avrebbe dovuto vedere coinvolto come showrunner Tim Long (I Simpson) e che ora pare essere stata cancellata dal network.

Nel caso vi stiate chiedendo perché le cose siano leggermente diverse rispetto al 1982: gli ultimi anni sono stati dedicati allo sviluppo di Bloom County, trasformandolo in una serie in prima serata per la FOX, con un nuovo titolo e un cast leggermente rivisitato. Come suggerisce il nome, si concentrava sui nostri due eroi, supportati da una versione trasformata della madre di Steve, oltre ad alcuni volti noti. L’episodio pilota era in lavorazione, ma è stato cancellato poco dopo le elezioni, senza alcun commento. A breve, molto altro da condividere sugli sforzi di cui sopra.

Breathed, molto critico nei confronti di Trump durante la prima amministrazione del Tycoon, sembra evidenziare una motivazione non creativa dietro alla cancellazione del progetto. Il cartoonist è tornato di recente a realizzare nuove tavole della serie con protagonista il pinguino Opus, attaccando con il suo solito stile ironico i raid di migranti degli ultimi mesi negli Stati Uniti.