Bao Publishing presenta: “Parker girls”

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita di Parker Girls di Terry Moore.

In un solo volume tutta la saga del ritorno in azione di Katchoo, indimenticata tra i protagonisti di Strangers in Paradise, alle prese con una storia d’azione per motivi familiari. Attingendo alla capacità di creare thriller mozzafiato dal respiro internazionale che già aveva dimostrato ai tempi di Echo, Moore ci racconta di uno degli uomini più potenti del mondo dalle sterminate risorse economiche, che commette l’unico errore del quale non potrà far finta di non essere responsabile: mettere in pericolo le Parker Girls, la misteriosa agenzia di donne capaci di salvare, compromettere o far sparire praticamente chiunque, per il giusto prezzo.

Non occorre aver letto Strangers in Paradise per godersi questa storia adrenalinica in cui i sentimenti sono fondamentali – come sempre nelle opere di Terry Moore – ma c’è il rischio che dopo vorrete recuperare questo ricchissimo ed emozionante universo narrativo.

Terry Moore

Parker Girls

Numero pagine: 208, bianco e nero, 16×24 brossurato

Prezzo: 21,00 euro

Uscita: febbraio 2025

ISBN: 9791256211111

Per un anteprima del volume, clicca qui

L’AUTORE

Terry Moore ha debuttato sulla scena fumettistica americana nel 1993, con il primo numero della sua serie autoprodotta Strangers in Paradise, divenendo da subito una delle icone della rinascita degli autori indipendenti. Occasionalmente ha scritto e disegnato anche fumetti per Marvel e DC Comics. In Italia, le sue opere sono state pubblicate dalla Casa editrice BAO Publishing. Dopo il successo di Strangers in Paradise (con il relativo Sip Kids pubblicato nel 2017), sono usciti Echo (thriller fantascientifico lungo in totale seicento pagine), la saga horror Rachel Rising e la serie Motor Girl, pubblicata in un volume autoconclusivo. Nel 2019, in occasione dell’anniversario della serie, realizza Strangers in Paradise – Venticinque anni dopo e Cinque anni, dichiarazioni d’amore verso i personaggi che lo hanno accompagnato per tutta la sua carriera. Nel 2023 esce Serial, seguito ideale di Rachel Rising. Vive in Texas con la moglie Robyn.