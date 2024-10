Bao Publishing presenta “Maltempo” di Alfred

Comunicato stampa

BAO Publishing presenta Maltempo, il nuovo graphic novel di Alfred.

Mimmo vive in un paesino del sud d’Italia dove non succede mai niente. Per dire la verità, ultimamente ci sono nuovi cantieri che regaleranno alla zona degli hotel che hanno già il sapore degli eco mostri, infatti gli abitanti del luogo sono divisi tra chi è lieto per le opportunità di lavoro e chi vorrebbe che il territorio non venisse deturpato. Di tutto questo, però, a Mimmo non importa niente, lui pensa solo al suo grande sogno del rock’n’roll: ha saputo infatti che nella piazza del paese si terranno le selezioni locali per un talent show musicale della televisione, e chiama a raccolta i suoi amici di sempre per rimettere insieme il loro complesso, così allo sbando che dopo anni ancora non gli hanno trovato un nome. Piano piano, affrontando le difficoltà delle vite di ciascuno che confliggono con il bisogno di fare le prove prima che il programma televisivo arrivi dalle loro parti, per alcuni dei protagonisti questa qualificazione diventa una ragione di vita, un dilemma esistenziale.

Alfred, tra gli autori francesi più sensibili e appassionati del nostro Paese, ci regala una piccola perla atemporale sulla forza dirompente dei sogni che partono dal basso, un elogio della follia costellato di personaggi memorabili.

Alfred

Maltempo

Numero pagine: 184, Colore, formato 19x 26 cm, cartonato

Prezzo: 26 euro

Uscita: settembre 2024

ISBN: 9791256210527

Per un’anteprima del volume, clicca qui

L’AUTORE

Alfred, classe 1976, è uno dei fumettisti e illustratori più celebri e apprezzati della Bande Dessinée francese. Conosciuto e premiato in tutto il mondo, nel 2014 si è aggiudicato il Fauve d’Or al Festival di Angoulême con il graphic novel Come prima, in Italia pubblicato da BAO Publishing. Sempre per i tipi di BAO, nel 2016 esce una nuova edizione di Perché ho ucciso Pierre (premio del pubblico e premio Essentiel al Festival di Angoulême), che vede Alfred ai disegni su testi di Olivier Ka. Nel 2023, nell’edizione italiana targata BAO del classico francese La fortezza, serie creata da Lewis Trondheim e Joann Sfar, viene raccolta una storia dell’arco narrativo “Crepuscolo” di cui Alfred ha realizzato i disegni su testi degli stessi creatori. Nel 2024 BAO Publishing dà alle stampe il suo nuovo graphic novel da autore completo, Maltempo.