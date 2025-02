Bao publishing presenta: “Atomi” di Claudia Petrazzi

Comunicato stampa

BAO Publishing annuncia Atomi, il nuovo graphic novel di Claudia Petrazzi (Atomica).

Una sera Claudia, mentre rimugina sul suo senso di inadeguatezza, ordina una pozione della Doppel, un’azienda che promette di risolvere molti problemi della gente, anche quelli esistenziali. Ma con Claudia le cose non vanno del tutto dritte: il mattino seguente in casa sua appare un alter ego, Atomica, la cui personalità è esattamente il complementare di quella di Claudia, come in versione “migliorata”. Claudia sporge subito reclamo per il disguido, ma quando l’azienda si attiva per rimediare al problema, forse Claudia ci ha ripensato, forte anche dei consigli di Ulla, la sua migliore amica, una vampira spigliata e sicura di sé.

Una rocambolesca avventura (compreso un’amore impossibile) e il sostegno degli amici porteranno Claudia a risolvere i suoi problemi in maniera del tutto inaspettata.

Claudia Petrazzi,

Atomi

Numero pagine: 256, b/n, cartonato

Prezzo: 24 euro

Uscita: febbraio 2025

ISBN: 9791256211135

Per un anteprima del volume, clicca qui

L’AUTRICE

Claudia Petrazzi ha originariamente realizzato questo fumetto come webcomic, a puntate, costruendolo come un moderno romanzo d’appendice, in bilico tra il gotico e il punk, e ora lo ha rimasterizzato per la pubblicazione cartacea, regalandoci uno spaccato generazionale in cui ci scopriremo anche noi un po’ mostri, con molto bisogno di parlare di più con la metà negletta di noi, e inconsapevoli, a volte, dei preziosi alleati che abbiamo già intorno.