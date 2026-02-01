Avengers: Doomsday e Spider-Man: Brand New Day non saranno al superbowl?

Secondo quanto riportato da Deadline, in un articolo riguardante l’evento del superbowl che si terrà negli Stati Uniti tra una settimana, i Marvel Studios non dovrebbero diffondere l’atteso primo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday, una mossa inaspettata rispetto a quanto fatto in passato con altre pellicole.
Stessa sorte anche per Spider-Man: Brand New Day, la cui uscita è prevista per la fine di luglio, e di cui non è stato ancora mostrato un trailer, nonostante le riprese si siano concluse da qualche settimana.
Il medesimo articolo sottolinea che invece la Disney dovrebbe diffondere un nuovo trailer per Toy Story 5.