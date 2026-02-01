Avengers: Doomsday e Spider-Man: Brand New Day non saranno al superbowl?

1 Febbraio 2026
di
Indiscrezioni indicano due pesanti assenze durante gli spot per l'evento sportivo.
Avengers doomsdayposter

Secondo quanto riportato da Deadline, in un articolo riguardante l’evento del superbowl che si terrà negli Stati Uniti tra una settimana, i Marvel Studios non dovrebbero diffondere l’atteso primo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday, una mossa inaspettata rispetto a quanto fatto in passato con altre pellicole.

Stessa sorte anche per Spider-Man: Brand New Day, la cui uscita è prevista per la fine di luglio, e di cui non è stato ancora mostrato un trailer, nonostante le riprese si siano concluse da qualche settimana.

Il medesimo articolo sottolinea che invece la Disney dovrebbe diffondere un nuovo trailer per Toy Story 5.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli