Avengers: Doomsday – Disney fiduciosa sul successo del film

In un lungo articolo di Variety dedicato alla figura di Josh D’Amaro, nuovo CEO della Disney, viene evidenziato che la dirigenza della major è molto fiduciosa sul successo di Avengers: Doomsday, atteso film sul franchise diretto dai Fratelli Russo.
La rivista di spettacolo indica, citando alcuni esperti del settore, che il futuro del Marvel Cinematic Universe potrebbe dipendere proprio dall’attesa pellicola, sebbene fonti interne alla divisione cinematografica dell’azienda ritengano che la salute dell’intero universo non dipenda da un singolo titolo. I dirigenti sarebbero molto soddisfatti di ciò che hanno visto della pellicola, mentre i dirigenti di studios rivali prevedono privatamente che Doomsday sarà il maggiore incasso dell’anno.