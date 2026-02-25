Avengers: Doomsday – Disney fiduciosa sul successo del film

25 Febbraio 2026
di
Dietro le quinte sulla nuova dirigenza della major svelano le prime impressioni sul film Marvel Studios.
Avengers doomsdayposter

In un lungo articolo di Variety dedicato alla figura di Josh D’Amaro, nuovo CEO della Disney, viene evidenziato che la dirigenza della major è molto fiduciosa sul successo di Avengers: Doomsday, atteso film sul franchise diretto dai Fratelli Russo.

La rivista di spettacolo indica, citando alcuni esperti del settore, che il futuro del Marvel Cinematic Universe potrebbe dipendere proprio dall’attesa pellicola, sebbene fonti interne alla divisione cinematografica dell’azienda ritengano che la salute dell’intero universo non dipenda da un singolo titolo. I dirigenti sarebbero molto soddisfatti di ciò che hanno visto della pellicola, mentre i dirigenti di studios rivali prevedono privatamente che Doomsday sarà il maggiore incasso dell’anno.

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

