Arrivano le “Fiabe brevi che finiscono malissimo”

Fiabe brevi che finiscono malissimo è una serie di Sio e Francesco Muzzopappa nata ben 13 anni fa, e diventata nel 2013 una serie di video di successo sul canale YouTube di Sio.

Insomma, è una fiaba tutt’altro che breve, e che finisce davvero benissimo, perché dopo tutto questo tempo arriva in libreria e fumetteria, per la prima volta, in un volume edito da Gigaciao.

Sono fiabe tragicomiche, surreali, irriverenti e fuori di testa, che regalano colpi di scena a non finire e personaggi come le scarpe armoniche, i cavalieri a cavalli a cavallo, Robin U e Suber Bario Gard. Il tipo di cose che vengono partorite abitualmente da due menti come quelle di Sio e di Francesco Muzzopappa.

Un libro sorprendente, per tutte le età.

Gli autori presenteranno il libro al Salone del Libro di Torino, lunedì 19 maggio 2025 alle ore 14.30.

Fiabe brevi che finiscono malissimo

Francesco Muzzopappa, Sio

Gigaciao, 2025

304 pagine, brossurato, colori – 18,00 €

ISBN: 9791281502468

Francesco Muzzopappa, nato a Bari, vive sul Lago Maggiore. Ha scritto Una posizione scomoda (2013), Affari di famiglia (2014), Dente per Dente (premio Massimo Troisi 2017 per la migliore opera umoristica). Seguono Heidi (2018), la raccolta di racconti Un uomo a pezzi (2020), Sarò Breve (2022) e Santa Maria (2024). Esordisce nella narrativa per ragazzi nel 2020 con Il Primo disastroso libro di Matt (premio Selezione Bancarellino) con la cover di Sio. Seguono Il nuovo catastrofico libro di Matt (2021) e Pianeta Terra Chiama Matt (2022, finalista al premio Leonardo Sciascia – Scuola). Alla saga di Matt si affianca il progetto degli Spiegati Male: L’Inferno Spiegato Male (2021), L’Europa Spiegata Male (2022), I Promessi Sposi Spiegati Male (2023) e L’Odissea Spiegata Male (2024). Il romanzo Wonderbrutto (2023) viene proposto per il Premio Strega Ragazzi. Il 28 maggio 2023 l’autore ritira il Premio Guareschi alla carriera nell’ambito del World Humour Awards.