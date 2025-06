Arrivano due novità Nippon Shock Edizioni

Comunicato stampa

Nippon Shock Edizioni ha annunciato il ritorno di Nippon Shock Magazine con il numero 24, disponibile nelle fumetterie e librerie

dopo una pausa dovuta a una riorganizzazione aziendale. La rivista si ripresenta con un numero speciale, una monografia dedicata a una delle icone del panorama anime e manga: Hokuto no Ken (Ken il Guerriero).

Le pagine della rivista ospitano una serie di analisi approfondite della serie animata e dei film, con un’esplorazione dei temi del sacrificio, redenzione e sopravvivenza che hanno reso famoso Hokuto no Ken; testimonianze esclusive di figure chiave della produzione giapponese, tra cui Yoshio Takami (produttore), Toyoo Ashida (regista), Masami Suda (animatore), Junichi Hayama (animatore) e Nobuhiko Horie (produttore e sceneggiatore), che svelano retroscena e curiosità sul processo creativo; interviste ad Alessio Cigliano (doppiatore di Kenshiro) e Claudio Maioli (autore della sigla), che raccontano l’impatto della serie in Italia e il loro contributo al mito di Hokuto no Ken; un articolo sui videogiochi dedicati a Ken il Guerriero, dalle prime uscite arcade alle moderne trasposizioni, con analisi delle meccaniche e dell’eredità videoludica della serie; un viaggio nel merchandising vintage e moderno, dai giocattoli degli anni ’80 alle edizioni limitate più recenti, celebrando l’eredità commerciale del personaggio; sezioni dedicate alla musica, alle tecniche di animazione e all’impatto culturale della serie in Italia e nel mondo; una sezione finale di fanart, con illustrazioni dedicate ai personaggi della serie, create da artisti italiani e internazionali, per rendere omaggio alla passione dei fan.

Questa monografia, già disponibile sul sito ufficiale dell’editore , alla sezione shop-magazine, rappresenta la prima parte del

progetto. Una seconda parte, dedicata al manga originale di Buronson e Tetsuo Hara e a ulteriori aspetti non

trattati in questo numero, sarà pubblicata prossimamente.

Nippon Shock Magazine #24

Nippon Shock Edizioni, 2025

180 pagine, brossurato, colori – 9,50 €

Arriva in Italia La neve dello scorso anno (Kyonen no Yuki) del maestro mangaka Eiichi Muraoka, già vincitore nel 2024 del Premio Manga Kingdom Tosa ai 53° Japan Cartoonists Association Awards, assegnati dalla Japan Cartoonists Association (JCA).

La neve dello scorso anno è una raccolta di storie brevi che esplorano la memoria, la fugacità del tempo e le connessioni umane. Attraverso un’estetica minimalista, uno stile rotondo e “kawaii” e un linguaggio poetico, Eiichi Muraoka trasforma momenti quotidiani – un incontro casuale, un ricordo d’infanzia, un paesaggio innevato – in narrazioni universali che risuonano profondamente. Tra le storie, spiccano racconti intimi delle esperienze personali di Muraoka come mangaka, dove l’autore riflette sul suo percorso artistico e sugli incontri con i maestri e i colleghi che lo hanno formato, offrendo uno sguardo privilegiato sul mondo del manga giapponese e sulle memorie del Sensei. Il titolo, che evoca la neve caduta l’anno precedente, simboleggia la bellezza poetica e transitoria dei momenti vissuti e che mai più torneranno.

La neve dello scorso anno

Eiichi Muraoka

Tradizione di Roberto Pesci

Nippon Shock Edizioni, 2025

180 pagine, brossurato, bianco e nero – 9,50 €