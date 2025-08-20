Archie: Universal al lavoro su film scritto da Tom King

Secondo quanto riportato da Jeff Sneider attraverso la sua consueta newsletter, i registi Phil Lord e Christopher Miller produrranno un adattamento cinematografico di Archie, il celebre personaggio creato da Bob Montana, che vedrà il coinvolgimento di Tom King in veste di sceneggiatore della pellicola. La notizia è stata successivamente confermata dagli stessi interessati.

Siamo fan di lunga data di Archie, Veronica, Betty e della gang in tutte le loro versioni – hanno dichiarato Lord e Miller in una nota – Quando abbiamo ascoltato l’interpretazione di Tom King del materiale classico, abbiamo subito pensato che fosse un film evento per tutto il pubblico, sia per i fan di lunga data che per una nuova generazione. Siamo entusiasti di portare questi amati personaggi sul grande schermo.