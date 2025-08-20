Archie: Universal al lavoro su film scritto da Tom King

Secondo quanto riportato da Jeff Sneider attraverso la sua consueta newsletter, i registi Phil Lord e Christopher Miller produrranno un adattamento cinematografico di Archie, il celebre personaggio creato da Bob Montana, che vedrà il coinvolgimento di Tom King in veste di sceneggiatore della pellicola. La notizia è stata successivamente confermata dagli stessi interessati.
Siamo fan di lunga data di Archie, Veronica, Betty e della gang in tutte le loro versioni – hanno dichiarato Lord e Miller in una nota – Quando abbiamo ascoltato l’interpretazione di Tom King del materiale classico, abbiamo subito pensato che fosse un film evento per tutto il pubblico, sia per i fan di lunga data che per una nuova generazione. Siamo entusiasti di portare questi amati personaggi sul grande schermo.
Sneider aggiunge nell’articolo che la pellicola, che non si sa ancora se sarà live-action o animata, dovrebbe essere basata in parte su Archie: The Married Life, una storia ambientata in due futuri alternativi, uno in cui il protagonista sposa Betty, e un altro in cui sposa Veronica.