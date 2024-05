Anteprima Oblomov Edizioni: è disponibile il quarto numero di Alterlinus

Il quarto numero della leggendaria antologia che indaga i nuovi linguaggi del fumetto internazionale. Con in esclusiva le tavole tratte dal ciclo “Ciné Roman”

di Jacques De Loustal. Il quarto numero dell’antologia leggendaria interamente dedicata alla narrazione con storie lunghe e capitoli di grandi saghe, e le firme del nuovo fumetto internazionale. Uno sguardo in cui presente e passato si ritrovano.

Fondata da Oreste del Buono nel gennaio 1974, Alterlinus è stata per decenni la rivista sorella di “linus”, quella nella quale confluivano le storie disegnate di avventura e con tema fantastico più importanti del panorama italiano e internazionale. Ha influenzato il mondo del fumetto ed è stata ammirata e imitata da tantissime testate. Rivista carismatica per eccellenza, sulle sue pagine sono nati talenti come Andrea Pazienza, José Muñoz, Jacques De Loustal; sono diventati celebri Sergio Toppi e Dino Battaglia, hanno ricevuto la consacrazione che conosciamo Hugo Pratt, Guido Crepax e Attilio Micheluzzi.

In libreria il 14 MAGGIO

AA.VV.

ALTERLINUS 4

MAGGIO

Collana: Alterlinus

Pagine: 216/Colori

Formato 21,5X30

Rilegatura: Brossura

Prezzo: 22,00

GLI AUTORI DI QUESTO NUMERO

In questo numero di Alterlinus: Josh Pettinger, Giorgio Carpinteri, Réza Benhadj, Andrea Ferraris, Valerio Stivè, César Sebastián Díaz, Giuseppe Palumbo, Daniele Brolli, Cammamoro, Andrea Bruno e Frédéric Debomy, Igort, Giorgio Carpinteri, James Harvey e Wāmu. In esclusiva le immagini dal ciclo “Ciné Roman” di Jaques De Loustal, che ritorna su Alterlinus, con frammenti di racconto, flash di ipotetici film noir di serie B. Copertina di Beb-Deum.