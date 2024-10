Anteprima fumetto: “Lo specchio” di Alessandro Tota (Canicola Edizioni)

Lo specchio di Alessandro Tota è una coreografia di corpi che narrano i sentimenti per come sono vissuti dall’interno dai due protagonisti. Un silent book paragonabile a un poema notturno. Lo Specchio è il punto di arrivo di una ricerca sulla narrazione per immagini intrapresa dall’autore negli ultimi anni, entrando in nuovi territori del racconto.

Il nuovo libro di Alessandro Tota racchiude in sé il desiderio per l’altro, il perdersi irrimediabilmente oltre i confini fisici ed emotivi di chi si ha di fronte.

Dopo una serie di romanzi grafici di successo, tradotti nelle principali lingue, Alessandro Tota – recentemente selezionato al Festival di Angoulême 2024 – continua la sua ricerca nella narrazione disegnata con un libro che racchiude pittoricità e cartoon, per una storia d’amore raccontata in chiave intima, simbolica e diretta.

Un uomo e una donna, come fossero le uniche presenze sulla Terra, si riconoscono, si perdono l’una nell’altra, diventano una cosa sola. Ai movimenti dell’uno corrispondono i movimenti dell’altra e i confini del sé sembrano perdersi. E poi, l’incantesimo si infrange, lo specchio va in frantumi. Lo specchio diventa un vetro invalicabile, lo spettro di una solitudine insanabile.

Un omaggio alla tradizione delle grandi opere grafiche, da Goya a Doré, passando per Tomi Ungerer e Franz Masereel. Una sfida ai limiti del racconto per immagini, al tempo stesso accessibile a chiunque. Lo Specchio è il punto di arrivo di una ricerca sulla narrazione per immagini intrapresa dall’autore negli ultimi anni, entrando in nuovi territori del racconto.

Alessandro Tota, Lo Specchio

Canicola edizioni

collana 0/99

24×17, 176 a colori

22 euro

Settembre 2024

Alessandro Tota

È tra gli autori più internazionali del fumetto italiano, particolarmente amato in Francia, dove ha pubblicato tutti i suoi libri. In Italia ha pubblicato i libri: Yeti (2010), Fratelli (2011), Charles (2016) per Coconino press; Palacinche (2012) per Fandango; Estate (2018) per Oblomov. Nel 2015, con Il Ladro di libri vince il premio “Gran Guinigi” nella categoria Miglior Graphic Novel a Lucca Comics. Per Canicola edizioni ha pubblicato Caterina e i Capellosi (2022) che si è aggiudicato il premio “Andersen” come miglior libro a fumetti, il premio “Micheluzzi Giovani letture” e il premio “Romics” e inoltre Caterina e Orlando (2023) Tra i suoi ultimi libri usciti in Italia: La novella dell’avventurriero con disegni di Andrea Settimo (Coconino, 20024) e La magnifica illusione (Coconino press, 2024) candidato come Miglior libro al Festival di Angoulême 2024. Vive a Bologna.

Canicola associazione culturale è nata a Bologna nel 2004. Attraverso un progetto editoriale di ricerca in ambito grafico e narrativo, esposizioni, workshop, presenza a festival, si occupa di fumetto contemporaneo. Canicola fa rete culturale con le altre realtà internazionali affini e ha ricevuto per la sua attività diversi premi e riconoscimenti nazionali e all’estero.

www.canicola.net