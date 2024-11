Annunciata l’edizione 2025 di Lucca Collezionando

Comunicato stampa

Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e ai mondi del fantastico torna in primavera, sabato 22 e domenica 23 marzo al Polo Fiere di Lucca e ci invita a un’immersione nelle magiche atmosfere del mondo analogico, all’insegna di un “mood slow”. L’evento, organizzato da Lucca Crea (società che realizza Lucca Comics & Games), in collaborazione con il Comune di Lucca, conferma la formula che ha raccolto grandi consensi nelle passate edizioni, regalando ai visitatori la possibilità di rallentare il ritmo quotidiano, di rivivere il clima della cultura pop degli anni ‘70, ‘80 e ’90, e annuncia già i primi ospiti d’onore.

A Lucca Comics & Games è stato presentato in anteprima il manifesto della nuova edizione, l’ottava, realizzato da Alice Milani.

La presentazione del poster, con il curatore della manifestazione Dario Dino Guida e il giornalista Rai Riccardo Corbò, ha dato il via al percorso verso Collezionando 2025. Un’occasione speciale per incontrare i mostri sacri del fumetto e giovani di talento, acquistare pezzi rari per la propria collezione, rispolverare le proprie abilità da Sala Giochi, scaldare “l’indice magico” per un calcio piazzato da Subbuteo, giocare un boardgame o un wargame insieme ad amici vecchi e nuovi, di tutte le età.

Prenderanno parte al weekend di Lucca Collezionando anche Lele Vianello (storico collaboratore di Hugo Pratt per Corto Maltese) e Mario Natangelo (uno dei più importanti vignettisti satirici contemporanei).

Lucca Collezionando è il momento migliore per inseguire le proprie passioni, condividerle con la famiglia e gli amici, di tutte le età, un weekend in un contesto accogliente e rilassato. E’il luogo ideale per completare la propria collezione di fumetti, figurine e collectibles, trovare le ultime uscite editoriali e incontrare i propri artisti e le artiste del cuore. Un viaggio non solo alla riscoperta del vintage da collezione italiano, europeo ed americano, ma anche dei manga e degli anime classici, nonché del retrogaming. A Lucca Collezionando, come ogni anno saranno presenti tutte le principali community del fumetto italiano, associazioni ludiche oltre a tantissimi autori, disegnatori e illustratori: appuntamento a inizio 2024 per ulteriori annunci di ospiti, novità e imperdibili contenuti.

