Sopravvivere è il primo volume del terzo ciclo di storie della serie Airborne 44 creata dal belga Philippe Jarbinet. L’artista sviluppa, partendo dallo scenario bellico europeo di fine 1944 per poi ritornarci alla fine del volume, alcune storie che puntano l’attenzione sulla vita di personaggi la cui esistenza è segnata dal conflitto mondiale. In questo volume l’attenzione si focalizza su tre ragazzi americani – il pilota delle forze alleate Tessa e i due soldati Seb, di origini tedesche, e Tom – tutti arruolatisi per sfuggire alla crisi che attanagliò gli Stati Uniti negli anni ’30.

Jarbinet riesce, nella parte centrale del racconto, a immergere il lettore nelle atmosfere e nei paesaggi rurali americani, devastati dagli effetti della crisi del ’29 e dal Dust Bowl, una serie di tempeste di sabbia che colpirono USA e Canada duranti gli anni ’30 e che misero definitivamente in ginocchio i contadini americani. Dai dialoghi dei protagonisti traspare l’angoscia di non avere speranze per il futuro, se non quella di arruolarsi per andare probabilmente a morire in una guerra che, cinicamente, ebbe il merito di far ripartire l’economia americana.

Le tavole, completamente acquerellate e realizzate senza alcun ritocco digitale, sono efficaci tanto nell’illustrazione degli stati d’animo dei personaggi quanto nel taglio cinematografico degli scontri aerei bellici, dove la maestria di Jarbinet

nella resa dei velivoli militari è un piacere per gli occhi.

Abbiamo parlato di:

Airborne 44 – Sopravvivere

Philippe Jarbinet

Mondadori Comics – collana Prima, luglio 2014

56 pagine, cartonato, colore – € 9,99

ISBN: 9788869260063