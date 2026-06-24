A Rimini una mostra su John Ridley e Stefano Raffaele

Comunicato stampa

Italian Global Series, Cartoon Club & RiminiComix e Comune di Rimini annunciano l’apertura della mostra Spade e pallottole: I conflitti identitari nei fumetti di John Ridley e Stefano Raffaele, dal 4 al 19 luglio 2026, presso il Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum, istituzione che affianca alla valorizzazione dell’opera di Federico Fellini una costante attenzione al dialogo tra cinema, arti visive e cultura contemporanea.

L’Italian Global Series (3-11 luglio 2026, Rimini e Riccione), diretto da Marco Spagnoli e voluto dalla Sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, è ideato e organizzato da APA (Associazione Produttori Audiovisivi), in collaborazione con Cinecittà, con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e APT Servizi Emilia-Romagna, dei Comuni di Riccione e Rimini, e di AGIS, con il contributo di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, di Enel, e del GRUPPO FS.

Il Cartoon Club & RiminiComix è il festival internazionale dedicato al cinema d’animazione, al fumetto, al gaming e alla pop culture in generale, giunto alla 42ª edizione che si svolgerà dal 12 al 19 luglio 2026.

La mostra Spade e pallottole: I conflitti identitari nei fumetti di John Ridley e Stefano Raffaele, curata da Alberto Brambilla e Andrea Fornasiero, è un approfondimento celebrativo dedicato alla sinergia tra lo sceneggiatore premio Oscar statunitense John Ridley – vincitore nel 2014 con il film 12 anni schiavo come Miglior Sceneggiatura non Originale – e il fumettista italiano Stefano Raffaele, recentemente insignito del Premio Coco 2026 come “Eccellenza Italiana nel Mondo”.

La mostra viene presentata da un manifesto realizzato per l’occasione da Stefano Raffaele e dedicato a due protagonisti di Gotham City, l’ambiguo villain Due Facce e la poliziotta Renee Montoya – entrambi personaggi della miniserie G.C.P.D. Il muro di gomma, realizzata in copia dall’artista e da John Ridley.

L’esposizione offrirà un viaggio visivo dentro le tre opere nate da questa collaborazione, tutte caratterizzate da un forte taglio cinematografico, vignette “widescreen” a tutta pagina e una sequenzialità dinamica.

In tal senso, il percorso espositivo si articolerà attraverso la miniserie DC Comics del 2022 G.C.P.D. Il muro di gomma, focalizzata sulle tensioni politiche della polizia di Gotham City; il thriller fantascientifico Ministry of Compliance (2023), con al centro l’elemento alieno come metafora delle discriminazioni reali subite dalle minoranze; e infine Trigger Warning (2024), storia horror contemporanea ispirata ai fumetti firmati EC Comics – che per Raffaele hanno un valore affettivo in quanto amati dal padre – e pubblicata sulla serie antologica di culto Creepshow, dove l’opera si è mostrata sin dalle prime tavole capace di reinterpretare in chiave orrorifica il sempre più ramificato fenomeno della viralità dei social network.

Il percorso espositivo metterà a confronto le stampe digitali ad alta definizione degli interni con le tavole originali realizzate per copertine e studi preparatori, offrendo al pubblico uno sguardo sul processo creativo che ha dato vita alle opere.

John Ridley

Sceneggiatore, regista, produttore e romanziere statunitense, vince nel 2014 il Premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale del cult storico 12 anni schiavo. Attivo tra cinema, televisione e fumetto, ha creato e scritto serie di grande impatto come American Crime (ABC), premiata con un Emmy, Guerrilla e Cinque giorni al Memorial e ha collaborato con Marvel e DC Comics su titoli come The Other History of the DC Universe, Black Panther, GCPD: The Blue Wall, The Next Batman e, più recentemente, il già citato Ministry of Compliance. Come romanziere, è noto per aver pubblicato, tra le varie opere: Come cani randagi, All’inferno fumano tutti e Cose che capitano solo a Los Angeles. È inoltre co-conduttore, insieme a Matt Carey, del podcast Doc Talk di Deadline Hollywood.

Stefano Raffaele

Fumettista, illustratore e sceneggiatore italiano, dopo gli esordi in Italia nel 1994 approda al mercato statunitense, dove già dall’anno seguente lavora per i principali editori, disegnando personaggi come X-Men, Batman, Birds of Prey, Conan e Aliens. Dal 2007, insieme a Christophe Bec, crea e lavora su diverse serie per il mercato francese, tra cui Pandemonium, Prométhée e Olympus Mons. Torna poi a lavorare anche per il mercato americano, per poi, in questa più recente fase della sua carriera, instaurare una solida collaborazione con lo sceneggiatore Premio Oscar John Ridley. La sua opera più recente è il fumetto creator-owned Only the Savage Are Left, realizzato con Zack Kaplan. Nel 2023 e 2025 riceve due nomination per gli Eisner Awards e nel 2026 vince il Premio Coco WOW – Eccellenza Italiana nel Mondo.