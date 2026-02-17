A marzo torna Bricòla

17 Febbraio 2026
di
Il 28 e 29 marzo a Milano torna Bricòla il festival del fumetto autoprodotto.
Bricola 2026 2 front
Bricola 2026 2 low

Sabato 28 e domenica 29 marzo torna a Milano, alla Casa Dei Giochi in Via Sant’Uguzzone 8 il festival di fumetto autoprodotto Bricòla.

Si chiamava bricòla la borsa usata dai contrabbandieri lombardi nell’attraversamento di Alpi e laghi, per portare dalla Svizzera merci introvabili in Italia.

Dal 2016, Bricòla è anche il nome del festival dedicato a chi, non contento di leggere soltanto i fumetti, se li disegna e pubblica da solo. Stand, incontri, chiacchiere e una mostra inedita in un festival luogo d’incontro tra chi si lavora nel settore, lettori e lettrici.


L’amichevole contrabbandiere di fumetti, quest’anno illustrato da Jacopo Starace aspetta il suo con una gerla ripiena di sfavillanti autoproduzioni dalle 14:00 alle 20:00. L’evento è a ingresso libero.
Media partner di Bricòla 2026 sarà il sito Gli Audaci.

la redazione

la redazione

Rivista amatoriale online di informazione, critica, approfondimento e divulgazione sul fumetto.

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Ultimi articoli