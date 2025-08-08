A Bisceglie torna il BiComix

Comunicato Stampa

Dal 22 al 24 agosto torna a Bisceglie il BiComix: festival del fumetto organizzato da Associazione URCA, con la collaborazione del Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi e Libri nel Borgo Antico.

Quest’anno l’evento biscegliese si apre a una dimensione internazionale per proporre al pubblico, oltre al consueto ricco programma di attività, anche progetti espositivi inediti e pubblicazioni originali che approfondiranno alcuni dei temi centrali di questa edizione. Imponente il programma delle iniziative, che porterà nella città pugliese alcuni degli autori più noti del panorama fumettistico italiano ed europeo, insieme a realtà coraggiose e innovative nel campo dell’autoproduzione e a case editrici affermate e rinomate per la qualità del loro catalogo.

Il festival è stato presentato in conferenza stampa a Bari nella Sala di Jeso nel Palazzo di Presidenza della Regione Puglia, alla presenza di Viviana Matrangola, assessora alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale della Regione Puglia, e di Angelantonio Angarano, sindaco della Città di Bisceglie.

«BiComix è una bellissima realtà che, per il sesto anno consecutivo, porta a Bisceglie il meglio del fumetto italiano e internazionale. Non si tratta di un festival di nicchia: il fumetto è, infatti, un ‘medium’ potentissimo che sa parlare a tutti, in modo trasversale, e che oggi più che mai dimostra la sua vitalità e la forza narrativa. Le ragazze e i ragazzi dell’associazione URCA lo hanno capito bene, forse prima di molti altri, ideando e realizzando una manifestazione che è un autentico laboratorio culturale, capace di intrecciare energie creative, partecipazione giovanile e impegno civile. Quest’anno, BiComix supporterà il lavoro di Emergency grazie ai fondi derivanti dalla mostra che si terrà a Palazzo Tupputi e presenterà un progetto originale e collaborativo sui temi del precariato giovanile: è la conferma che in Puglia c’è una generazione che chiede protagonismo e vuole fare, attraverso i propri linguaggi, un lavoro di elaborazione culturale che non serve solo a esprimere creatività ma anche a veicolare contenuti sociali. La Puglia è al fianco di questa generazione e si riconosce in questo progetto. Per questo lo supportiamo, nella convinzione che faccia bene alla città di Bisceglie, al suo Borgo Antico, alla filiera del fumetto, alla promozione della lettura e a tutte le persone che sceglieranno di parteciparvi» dichiara l’assessore Viviana Matrangola.

«Il BiComix è una manifestazione che caratterizza ormai stabilmente la nostra Estate in Blu e rende Bisceglie capitale del fumetto per tre giorni con la partecipazione di artisti affermati e apprezzati in tutta Italia e nuove proposte nel campo del fumetto. Il festival cresce di anno in anno grazie al lavoro appassionato ed entusiastico degli organizzatori dell’associazione Urca, cui vanno i nostri sinceri complimenti. BiComix attrae migliaia di persone a Bisceglie con un calendario fitto e molto interessante che coinvolge direttamente il pubblico e punta anche a valorizzare il nostro territorio facendone scoprire i luoghi più belli e caratteristici. La raccolta fondi per Emergency e la campagna R1pud1a, concepita e condivisa con l’Amministrazione comunale, è un ulteriore tassello che comprova lo spessore di questa rassegna di cui siamo davvero orgogliosi» aggiunge il sindaco Angarano.

La 6a edizione del BiComix si aprirà, come da tradizione, con una giornata di anteprima il venerdì. La mattina del 22 agosto sarà infatti inaugurata la mostra personale dedicata a Maicol&Mirco, pseudonimo di Michael Rocchetti, tra i fumettisti più amati e seguiti in Italia, realizzata con il sostegno di Fondazione Puglia. La mostra, con più di cento tavole originali disposte nelle suggestive e prestigiose sale di Palazzo Tupputi, nel cuore del centro storico di Bisceglie, vedrà esposti – in anteprima nazionale – alcuni disegni dal nuovissimo fumetto dell’autore, in uscita a settembre per Bao Publishing. Inoltre, un’intera ala della mostra sarà dedicata agli Scarabocchi quotidianamente pubblicati da Maicol&Mirco sulla prima pagina de “il manifesto”: un’iniziativa che si inserisce nella campagna “R1PUD1A” di Emergency, a cui ha aderito anche il Comune di Bisceglie per ribadire che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Attraverso la mostra organizzata da BiComix verranno raccolti fondi da donare a Emergency per sostenere le sue attività.

Si prosegue poi alle ore 19 con l’inaugurazione del “Cantiere Fumetto” – un’installazione di oltre 30 metri di lunghezza realizzata con il sostegno della Camera di Commercio di Bari – dedicato alla trilogia del nordest di Miguel Vila, autore italiano già molto apprezzato in Europa e negli Stati Uniti. L’installazione, realizzata con il sostegno della Camera di Commercio di Bari, rimarrà sulla darsena nord-ovest del Porto Turistico per tutti i giorni del festival. Seguirà, alle ore 20, un incontro con Martin Panchaud, firma dirompente e innovativa del nuovo fumetto contemporaneo, vincitore del prestigioso Fauve d’Or di Angoulême, il riconoscimento in assoluto più rilevante per il fumetto in Europa. Panchaud, in un evento realizzato in collaborazione con Pro Helvetia – Fondazione svizzera per la cultura, presenterà a Bisceglie il graphic novel “Il Colore delle Cose” (edito in Italia da Coconino Press): definito immediatamente da molti come “una nuova pietra miliare” per il linguaggio del fumetto. La serata sarà chiusa da un momento musicale a cura di Girubarto del collettivo Bad Moon Rising Production.

Il festival, sabato 23 e domenica 24, prenderà il via invece già dalle ore 17, per proseguire fino a mezzanotte con un fitto calendario di talk, attività live, sfilate cosplay, sessioni di giochi da tavolo e giochi di ruolo. Sul main stage il sabato, alle ore 19, l’attesissimo concerto della band Le Stelle di Hokuto, che eseguirà dal vivo le sigle dei più celebri e amati cartoni animati, da cantare a squarciagola. Alle 22 alcuni degli artisti ospiti del festival si alterneranno sul palco per disegnare dal vivo, accompagnati dalla musica di Dj Tuppi in console. Domenica, invece, la chiusura sarà affidata a Marco Taddei, Maurizio Lacavalla e Samuele Canestrari per una sessione di disegno dal vivo incentrata sull’utilizzo del colore nero. Gli artisti saranno affiancati da alcuni musicisti, che improvviseranno lasciandosi ispirare dai disegni che verranno creati in tempo reale sul palco.

Dopo il successo dello scorso anno, viene riproposta la Self-Island: la zona del festival che ospita giovani fumettisti e collettivi indipendenti, selezionati attraverso una call pubblica a cui hanno risposto più di cinquanta artisti da tutta Italia. Ad essa sarà affiancata la tradizionale Artist Harbor, dedicata ai talenti locali nel campo dell’illustrazione e dell’artigianato. Confermato anche il programma dei workshop per bambini e adulti, che si svolgeranno il sabato e la domenica mattina e che coinvolgeranno direttamente alcuni degli ospiti del festival nelle vesti di tutor. L’universo cosplay sarà nuovamente protagonista del BiComix con una programmazione dedicata di laboratori, raduni e sfilate, che culminerà nell’attesissima gara a premi, durante la quale tanti giovani ragazzi sfoggeranno costumi realizzati artigianalmente e coreografie creative, per il divertimento degli spettatori.

Un’ultima grande novità di quest’anno è la pubblicazione di un albo originale realizzato in collaborazione tra BiComix e La Revue, la più importante rivista d’informazione a fumetti in Italia. Gli artisti selezionati per la Self-Island hanno infatti contribuito alla creazione di un fumetto che avrà come tema quello del “Precariato Infinito”, declinato attraverso le “quattro A della precarietà” individuate dall’economista Guy Standing: alienazione, anomia, ansia ed “anger”, ovvero rabbia. Un tema quanto mai attuale e che coinvolge specialmente le nuove generazioni. Il festival biscegliese ha voluto quindi interrogare direttamente i giovani artisti della scena fumettistica italiana per raccontare in maniera corale il disagio vissuto quotidianamente, sul luogo di lavoro e non solo.

Per la lista completa degli ospiti e delle attività, vistare il sito www.bicomix.it.

Il BiComix è realizzato con il supporto del Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, e con il patrocinio di Regione Puglia – Assessorato alla Cultura, Provincia Bat e Rai Puglia.