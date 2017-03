Con La Mano Nera fa il suo esordio su Le Storie uno degli autori di culto del panorama fumettistico italiano: Onofrio Catacchio. L’artista di origini baresi porta sulla collana la leggendaria figura del poliziotto Giuseppe “Joe” Petrosino.

E’ un albo che si muove tra realtà storica e racconto di fantasia appositamente creato: la caccia al serial killer soprannominato “lo scotennatore” (uno spunto che ricorda “L’alienista“, il bel libro di Caleb Carr) si va così ad alternare efficacemente ad alcuni dei fatti che contribuirono alla fama di Petrosino: la guida del gruppo investigativo Italian Branch, la risoluzione del caso dell’uomo nel barile o ancora l’aiuto che diede al famoso tenore Caruso vessato dall’associazione mafiosa denominata La Mano Nera, che controllava il territorio di Little Italy.

Catacchio si destreggia con sicurezza, da narratore di razza, sebbene i tanti eventi risultino a volte eccessivamente compressi, facendoci conoscere il poliziotto e l’uomo, ma soprattutto la tremenda realtà dello sfruttamento e le pessime condizioni di vita degli immigranti italiani, su cui la Mano Nera del titolo, la stessa organizzazione che alla fine contribuì all’omicidio di Petrosino in terra italiana, spadroneggiava senza pietà.

Tutto questo viene idealizzato graficamente dalla grande prova di Catacchio, che attraverso il suo stile elegante, raffinato e dai neri sempre precisi e ben dosati, ci porta nel cuore pulsante di Little Italy e nella brutale America dell’epoca, con personaggi ben caratterizzati e scorci urbanistici affascinanti. Una bella storia per omaggiare una figura indimenticabile.

Abbiamo parlato di:

Le storie #54 – La Mano Nera

Onofrio Catacchio

Sergio Bonelli Editore, marzo 2017

116 pagine, brossurato, bianco e nero – 3,80 €

ISSN: 9772281008006