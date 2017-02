Comunicato Stampa

In concomitanza con la prima giornata del Torneo del Sei Nazioni 2017 di Rugby, arriva in Italia la serie francese culto a fumetti Les Rugbymen: una “prima visione” assoluta, resa possibile grazie alla partnership tra “Compagnia del Fumetto”, “Excalibur” e i quotidiani “Corriere dello Sport Stadio” e “Tuttosport”.

Rugbymen è una serie umoristica a fumetti, un grande successo editoriale in Francia fin dal suo esordio nel 2005. 12 anni di radicamento nella famiglia dei rugbisti e appassionati di questo sport, hanno portato a ben 15 albi prodotti con oltre due milioni di copie vendute, un manuale con le regole del Rugby, uno speciale sul Sei Nazioni e una serie di romanzi illustrati per i ragazzi.

Rugbymen, pubblicato in Francia dalle edizioni Bamboo (quinto gruppo editoriale francese), arriva finalmente in Italia con tutto il suo umorismo “implaccabile”: a partire da sabato 4 febbraio, ogni sabato, per 12 settimane, un albo di 64 pagine a colori sarà in edicola con “Corriere dello Sport Stadio” e “Tuttosport”. La serie proporrà tutti gli albi francesi in ordine cronologico. Oltre alle tavole dei fumetti, la serie italiana includerà come extra un divertente manuale delle regole del rugby per aiutare anche i meno esperti a capire questo spettacolare sport. La prima uscita, in particolare, conterrà lo speciale sul Sei Nazioni, con il calendario delle partite e la sezione per comprendere i segni degli arbitri in campo.

BeKa e Poupard: gli autori di Rugbymen

BeKa è un nome in codice, l’alchimia che nasce dall’incontro di due spiriti creativi: Caroline Roque e Bertrand Escaich. Coppia nella creatività e nella vita, lavorano insieme ormai da quasi 15 anni. Prima di creare Les Rugbymen hanno collaborato a serie già esistenti, di grande successo. Bertrand e Caroline sono anche gli autori del “Manuale delle regole del Rugby a fumetti” pubblicato in appendice al fumetto nell’edizione italiana e realizzato con il supporto del giudice internazionale Joel Jutge.

Alexandre Mermin, in arte Poupard, è un disegnatore di gran classe, a suo agio tanto con le storie realistiche quanto con quelle umoristiche. I suoi primi lavori risalgono al 1989, quando realizza una serie di vignette per alcune testate locali. Dopo vari premi e riconoscimenti, approda a Les Rugbymen. Usa lo pseudonimo di Poupard in riferimento a Franck Poupard, personaggio del film di Alain Corneau Série noire, interpretato da Patrick Dewaere.

Compagnia del Fumetto nasce per proporre iniziative editoriali caratterizzate da un linguaggio giovane, diretto, di facile lettura: il linguaggio grafico. Compagnia del Fumetto è reportage a fumetti, graphic journalism, iniziative editoriali grafiche a supporto dello sport, della cultura, dell’intrattenimento.

Excalibur nasce come service editoriale nel 1984. Dal 2016 pubblica fumetti (Il Piccolo Principe) e, su licenza Astorina, i romanzi di Diabolik firmati da Andrea Carlo Cappi (www.magazinepress.it).