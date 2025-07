X-Men: Marvel Studios punterà su attori giovani per contenere i costi

Un lungo articolo di Variety fa luce sulle prossime mosse dei Marvel Studios dopo l’uscita nelle sale de I Fantastici Quattro – Gli Inizi. Il sito di spettacolo sottolinea che, a causa del fatto che la Cina ormai non sia più il principale mercato per i film di supereroi, la major sta cambiando strategia con l’obiettivo di contenere i costi.

Per quanto riguarda infatti il nuovo film degli X-Men, la rivista indica che il casting inizierà molto presto, e che la Marvel ha fatto sapere alle agenzie di essere alla ricerca di attori giovani, piuttosto che star di serie A, proprio per “contenere i costi”, come ha riferito un agente.

Sebbene il film sul quartetto abbia tra i protagonisti una vera e propria star televisiva, ovvero Pedro Pascal, la presenza dell’attore e il fatto che il cast non fosse ai livelli di un Avengers: Endgame, ha contribuito a mantenere il budget della pellicola di Matt Shakman gestibile. La Disney non ha fornito una cifra precisa, limitandosi a stimarlo a oltre 200 milioni di dollari.

Il sito continua, citando alcune fonti, che Pascal non sarà il protagonista di Avengers: Doomsday, ma avrà comunque un ruolo fondamentale, mentre viene spiegato che, in un’ottica che affronta il contesto di un arretramento dell’industria cinematografica dai supereroi, il gruppo dirigente dei Marvel Studios non avverte alcuna urgenza di realizzare il reboot di Blade, da tempo in lavorazione, comportamento anche per un eventuale nuovo film di Deadpool. Tuttavia, starebbero circolando idee sul Black Panther 3 che sarà diretto da Ryan Coogler, creando un forte entusiasmo.