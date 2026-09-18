Torna il BOMBETTA!fest con la sesta edizione

Domenica 20 settembre torna il BOMBETTA!fest, festival dedicato alla libertà espressiva, alla creatività indipendente e alla sperimentazione, con un focus particolare sul fumetto autoprodotto. Il festival organizzato da Mecenate Povero e che quest’anno si terrà all’ARCI Agorà, circolo multiculturale di Cusano Milanino (Mi) avrà come tema centrale Utopia/Distopia, scelto per immaginare i vari futuri verso cui andremo incontro e per riflettere sul nostro presente.

A seguire tutti i dettagli.

Comunicato stampa

BOMBETTA!fest

un botto di fumetti indipendenti

La sesta edizione del festival dedicato all’autoproduzione a fumetti

Circolo ARCI Agorà

Via Monte Grappa, 27

Cusano Milanino (MI) domenica 20 settembre 2026

Quest’anno BOMBETTA!fest, il festival organizzato da Mecenate Povero dedicato al fumetto indipendente e autoprodotto, raggiunge la sua sesta edizione.

Le novità iniziano già dalla location: il festival si terrà all’ARCI Agorà, circolo multiculturale di Cusano Milanino e punto di riferimento dell’hinterland milanese per l’organizzazione di concerti e, più in generale, eventi artistici e culturali.

La sesta edizione del festival si terrà domenica 20 settembre e sarà una festa dedicata alla libertà espressiva, alla creatività indipendente e alla sperimentazione, con un focus particolare sul fumetto autoprodotto. Il tema sarà Utopia/Distopia, scelto per immaginare i vari futuri verso cui andremo incontro e per riflettere sul nostro presente.

Quest’anno l’illustrazione della locandina è di Pastaacolazione: priva di un unico senso di lettura, mostra Utopia e Distopia fondersi in uno spettro che va da una carinissima quanto distopica mascotte felina all’affascinante e oscuro mondo naturale.

Ad animare il festival ci saranno non solo i banchetti di fumettistǝ e creativǝ indipendenti, ma anche una rassegna di eventi che proseguiranno fino a sera.

Questi gli ospiti della terza edizione:

● Arte Sghimbescia

● Elena Mistrello

● Fellow Tales

● Grrraffiante

● Guido Brualdi

● Keiko Rivista

● Holly Heuser

● Lorenzo Palloni

● Mecenate Povero

● Mitch L

● Nicola Stradiotto

● Nostrhomo

● Pastaacolazione

● Percy Bertolini

● Tommaso Radaelli

● Zed

Quest’anno a BOMBETTA! fest si terranno anche due episodi live del podcast Maestri di Niente condotto da Lorenzo Palloni e Frekt.

Il programma della giornata è così definito:

● Ore 14.00: Inizio festival con apertura bar

● Ore 15.00: Laboratorio di fanzine Prenditi il tuo spazio! (max 15 persone, per info e prenotazioni: mecenatepovero@gmail.com)

● Ore 17.30 e 19.30: due episodi live del podcast Maestri di Niente con ospiti speciali

● Ore 20.30: Dj set e live painting

Per tutta la durata del festival sarà esposta la mostra Finestre sull’umanità in un mondo post-petrolio di Andrea Balducci in collaborazione con il Collettivo Solare e sarà attivo uno spazio di linoleografia, dove sarà possibile stampare i simboli del festival su tote bag e magliette portate da casa. Saranno inoltre disponibili in loco magliette di seconda mano a disposizione del pubblico.

L’ingresso al festival sarà gratuito con tessera ARCI.

A garantire anche quest’anno l’autofinanziamento di BOMBETTA!fest sarà la raccolta fondi attraverso la rivista dedicata al fumetto indipendente: BOMBETTA!zine UTOPIA/DISTOPIA, che debutterà ufficialmente proprio il 20 settembre. Il progetto nasce per due motivi: sostenere il festival e parlare di autoproduzione attraverso una rivista cartacea, con un nuovo numero a colori con oltre 100 pagine di contributi e approfondimenti sulle realtà che parteciperanno a questa edizione di BOMBETTA!fest.

La rivista è stata stampata in collaborazione con la tipografia Grafica La Stampa di Erba e sarà disponibile durante il festival. Intanto è attivo un preorder per avere la rivista a un prezzo scontato, disponibile fino a sabato 19 settembre.

È possibile rimanere aggiornati su tutte le novità di BOMBETTA!fest sul profilo Instagram, sul canale Telegram di Mecenate Povero e sulla pagina Facebook. Prontǝ a fare il botto? 💥

BOMBETTA!fest – Un botto di fumetti indipendenti è un evento organizzato da Mecenate Povero, un progetto di divulgazione dedicato al fumetto autoprodotto, attivo dal 2018. In questi anni ha contribuito a far conoscere il mondo dell’autoproduzione attraverso un sito, un podcast, gli archivi del fumetto indipendente, il concorso Belgioioso Indie Comics Awards, le riviste BOMBETTA!zine e SELFUME, il festival BOMBETTA!fest, l’Area Indie di Belgioioso Comics & Games e una collezione di fumetti autoprodotti aperta a tutt*.