Un fanciullesco inno alla fantasia per Nathan Never

Joy è un bambino appassionato di fumetti, sogna di diventare un Agente Speciale e colleziona albi di Nathan Nemo, oltre a disegnare un suo comic personale. La sua governante considera questi hobby solo inutili finzioni ma a Joy non interessa perché, tramite l’avvocato Olling, sta per incontrare un vero Agente Alfa.

Il giovane erede di una famiglia miliardaria conosce infatti Nathan Never, incaricato di fargli da scorta ne La guerra del nulla, scritto da Bepi Vigna e disegnato da Romeo Toffanetti.

Il rapporto fra i due, vista l’ammirazione di Joy per Nathan e l’esperienza dell’eroe con la figlia Ann, sembra facile e spontaneo ma la situazione si complica non solo per una verità difficile da rivelare al bambino, ma anche per una serie di attentati in apparenza scollegati.

Vigna costruisce una trama lineare e solida a metà tra il poliziesco e il procedurale, seguendo le vicende di vari personaggi, tutti credibili e ben caratterizzati. Le informazioni sui protagonisti vengono fornite in modo graduale, mantenendo alta la tensione narrativa e l’attenzione del lettore. L’intreccio, ben strutturato e in costante evoluzione, conduce a un finale non scontato che sottolinea il valore della fantasia sia per i più piccoli, sia per gli adulti. La fantasia, suggerisce lo sceneggiatore, non è mai solo un gioco, ma uno strumento per affrontare la realtà.

È interessante la restaurata abitazione di Nathan, trasformata in una sorta di casa-museo che accoglie i suoi amati reperti (fra i quali spiccano alcune citazioni e omaggi di Vigna, uno su tutti il mitico vinile Wish You Were Here.

Sul fronte grafico, Toffanetti propone un Nathan classico ed espressivo, alternando il suo tratto realistico a sequenze più cartoonesche e infantili dedicate alle fantasie o ai sogni di Joy. In alcune occasioni si discosta proficuamente dalla griglia a tre strisce e sfrutta gli sfondi (o la loro assenza, come nella doppia di tavola 84) per enfatizzare gli stati d’animo. L’unico appunto riguarda l’uso a tratti invasivo dei retini, che tendono ad appiattire soprattutto le ambientazioni interne.

Abbiamo parlato di:

Nathan Never #405 – La guerra del nulla

Bepi Vigna, Romeo Toffanetti

Sergio Bonelli Editore, febbraio 2025

96 pagine, brossurato – 4,90€

ISSN: 977112157300150405