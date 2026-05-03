Tutti i premi del Napoli COMICON

Nella serata del 2 maggio, terza giornata del Napoli COMICON, sono stati annunciati nell’Auditorium Mediterraneo i vincitori dei premi Micheluzzi (dedicati alle migliori opere italiane) e dei premi COMICON (dedicata ai migliori lavori internazionali), a cui da quest’anno si aggiunge il riconoscimento internazionale Sophie Castille Award – Migliore Traduzione, nato per valorizzare l’importanza del lavoro di traduzione e intitolato a Sophie Castille a cui si deve la diffusione globale del fumetto europeo negli ultimi due decenni.

I riconoscimenti sono stati assegnati da una giuria composta dalla fumettista Gabriella Giandelli, dall’attore e doppiatore Alex Polidori, dalla cantante BigMama, dal saggista Raffaele Alberto Ventura e dall’attrice Caterina Guzzanti, scegliendo da una selezione fatta da un comitato formato composto da cinque membri fra i maggiori esperti italiani di fumetto, giornalisti, critici e librai (Andrea Antonazzo (giornalista e redattore Fumettologica.it), Federica Lippi (traduttrice e saggista), David Padovani (redattore de Lo Spazio Bianco), Gianluca De Angelis (giornalista Fumo di China, Fumettologica e CGTN), Emilia Di Domenico (libraia, Feltrinelli Napoli), Matteo Stefanelli (Direttore artistico COMICON)).



Il Premio Speciale COMICON alla Carriera 2026 quest’anno è stato assegnato, con grande onore, ad uno dei maestri del fumetto internazionale, il fumettista polacco Grzegorz Rosiński.

Ecco tutti i premi:

PREMI MICHELUZZI (opere italiane)

Migliore Fumetto: Babbo dove sei?, di Francesca Ghermandi (Canicola Edizioni)

Babbo dove sei?, di Francesca Ghermandi (Canicola Edizioni) Migliore Sceneggiatura: Traditori di tutti, di Paolo Bacilieri (Oblomov Edizioni)

Traditori di tutti, di Paolo Bacilieri (Oblomov Edizioni) Miglior Disegno: Punica Fides, di Andrea Bruno (Sputnik Press)

Punica Fides, di Andrea Bruno (Sputnik Press) Migliore Serie: Disperanza #1, di Nova, Matteo Grilli e Samuel Spano (Sergio Bonelli Editore)

Disperanza #1, di Nova, Matteo Grilli e Samuel Spano (Sergio Bonelli Editore) Migliore Opera Prima: Una notte da rider, di Arlen (Bao Publishing)

Una notte da rider, di Arlen (Bao Publishing) Nuove Strade – Migliore Autoproduzione: Gli animali religiosi – Volume 1, di Martino Louis



PREMI COMICON (opere straniere e internazionali)

Sophie Castille Award – Migliore Traduzione (Italy): Il mio amico Kim Jong-un, di Keum Sun Gendry-Kim; trad. Mary Lou Emberti Gialloreti (Bao Publishing)

Migliore Graphic Novel straniero: Il nirvana è qui, di Mikael Ross; trad. Federica Vanin (Bao Publishing)

Migliore Serie straniera: Absolute Martian Manhunter #1-3, di Deniz Camp e Javier Rodriguez; trad. Lorenzo Corti (Panini Comics)

Migliore edizione di un Classico: La mano verde e altri racconti, di Nicole Claveloux e Édith Zha; trad. Boris Battaglia (Eris Edizioni)

Giovani Letture: Furiosa, di Geoffroy Monde e Mathieu Burniat; trad. Stefano Andrea Cresti (Tunué)