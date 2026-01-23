Torna il Be Comics! Be Games!

COMUNICATO STAMPA

Be Comics! Be Games!, il festival di riferimento del Nord-Est Italia per la cultura pop contemporanea, prodotto e organizzato da Fandango Club Creators, torna nel 2026 con due giorni di contenuti live, spettacoli, incontri e community che trasformeranno Padova nella capitale della cultura pop.

Sarà una vera e propria expanded edition: due interi padiglioni, per offrire il doppio degli spazi,dei contenuti e dell’intrattenimento rispetto alle edizioni precedenti.Nella consueta cornice di Padova Hall, il padiglione 7 radunerà al suo interno le case editrici di fumetti e manga più rilevanti del settore, una Artist Alley completamente rinnovata – che ospiterà ben50 postazioni dove incontrare tanti artisti di fama nazionale e internazionale – e il palco Be Art!, teatro di panel e showcase con artisti di spicco. Il padiglione 8, invece,realizzato in collaborazione con PG Esports – realtà di riferimento nel panorama italiano degli eventi gaming ed esport – avrà l’obiettivo di esaltare l’arte del videogame, grazie alle tantepostazioni da gioco che permetteranno di provare nuovi titoli e divertirsi con amici e familiari. Presente, anche qui, un ulteriore palco che animerà la manifestazione: ilpalco Be Pop!. Il padiglione 8, inoltre, oltre che ai videogiochi sarà dedicato anche al gioco da tavolo, al cosplay e al K-pop, con un palinsesto continuativo di show, attività, experience e contenuti live.

Il poster di questa edizione è firmato da Federica Mancin, autrice Marvel Comics, nota per il suo lavoro sugli X-Men e gli Avengers. L’artista, che sarà tra i grandi ospiti di Be Comics! Be Games!, ha omaggiato il tema di questa edizione – superhero – rappresentando la storica mascotte del festival, Lionesse, come un’eroina che balza tra mondi fantastici. Proprio a Federica Mancin e ai personaggi femminili che ha interpretato nel corso della sua carriera, eroine forti e indipendenti, sarà dedicata una delle mostre in programma – per la prima volta a Be Comics! Be Games! – in questa expanded edition.



Accanto a lei, è già possibile svelare la seconda ospite del festival, in arrivo direttamente dal Giappone. Si tratta di Hitomi Odashima, chief animation director e character designer per il noto Studio Bones, con all’attivo lavori per serie anime popolarissime quali My Hero Academia, Soul Eater e Blue Exorcist. Eleganza del tratto, attenzione maniacale al dettaglio e una sensibilità artistica unica: il suo stile è immediatamente riconoscibile nell’espressività dei personaggi e nella potenza delle animazioni.

Naturalmente questo è solo l’inizio: nelle prossime settimane verranno annunciati tanti altri ospiti internazionali e contenuti esclusivi, oltre a eventi e brand presenti in manifestazione. Non resta che segnare le date del 21 e 22 marzo sul calendario e assicurarsi il proprio biglietto, disponibile ora a una tariffa speciale su becomics.it!



Per entrare nel clima di Be Comics! Be Games! la Biblioteca Civica di Padova organizzerà delle speciali attività a tema: il 13 febbraio e 14 febbraio, la Biblioteca si trasformerà in una escape room a tema fumetto; si prosegue il 20 febbraio con una lettura al buio del racconto di R.L. Stevenson Il padiglione sulle dune e la presentazione della sua trasposizione a fumetti insieme ai due autori che l’hanno firmata; infine, il 27 e 28 febbraio, spazio al gioco di ruolo con sessioni immersive ispirate al capolavoro di Umberto Eco, Il nome della rosa.