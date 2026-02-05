Talk con Stefano Bettini: “Bootleg: supereroi fuori dai canoni e fumetti pirata”

Secondo appuntamento per Fumetti nel chill, ciclo di incontri alla Biblioteca del Libro Illustrato e del Fumetto di Firenze con autori, studiosi e appassionati della nona arte. L’appuntamento più rilassato e informale per gli appassionati di storie disegnate ogni due venerdì alla Casa del Popolo il Progresso di Firenze.

Venerdì 6 febbraio sarà ospite nel chill Stefano Bettini, ai più noto come il Generale. Dopo l’esperienza nella punk band I Refuse It è stato tra i primi esponenti del genere raggamuffin in Italia. Oltre a essere una leggenda musicale, Stefano è anche un enorme esperto di fumetti, in particolare di supereroi. Ha scritto per fanzine e riviste come Made in USA, Il Fumetto, Il Mucchio e Ego the Living Fanzine; nel 2017 ha pubblicato il saggio Grande Realtà Immaginaria. Storie segrete del multiverso dei comic per i tipi di Agenzia X.

Proprio da quella pubblicazione prende le mosse il suo talk: Bootleg: supereroi fuori dai canoni e fumetti pirata.

Marvel e DC ci hanno abituati a pensare ai loro supereroi come a un multiverso in cui lo stesso personaggio può apparire in versioni diverse in mondi alternativi.

Tutte quelle varianti e quei mondi sono però correlati dal fatto di appartenere al multiverso della casa editrice e di rispettare in qualche modo un canone stabilito da una storia editoriale che, per quanto intricata o contraddittoria, rispecchia comunque la consequenzialità temporale delle pubblicazioni.

Nel suo talk Stefanno Bettini si occuperà di alcuni dei più famosi supereroi di Marvel e DC ma in versioni, storie e mondi al di fuori dai canoni riconosciuti.

Per questo motivo farà riferimento a termini quali “apocrifi” (che in letteratura indica pubblicazioni riconosciute appunto come non canoniche) e “bootleg” (parola con la quale si intendono dischi “pirata” registrati, pubblicati e venduti senza alcuna autorizzazione).

I gradi in cui si può essere fuori dal canone o rappresentare in tutto e per tutto un prodotto pirata possono variare dalla semplice modifica di alcune caratteristiche di un testo o di un disegno originario all’utilizzazione sfrontata di personaggi famosi in universi che niente hanno a che vedere con quelli di provenienza.

Fra gli Spider-Man messicani, indonesiani, vietnamiti, il Superman iracheno, gli X-Men filippini, i Batman underground e molti altri fumetti ai limiti dell’assurdo ne vedremo delle belle!

Bettini dialogherà con i curatori Davide Morena e Gianluca Lamendola nel contesto aperto e ospitale della Casa del Popolo il Progresso. Gli incontri si tengono in orario preserale, dalle 19.00 alle 20.30, prima dei concerti nazionali e internazionali che l’associazione La Chute propone ogni venerdì in quella che è allo stato dei fatti la realtà che propone il maggior numero di eventi culturali in Toscana ogni anno.

Circolo Il Progresso, Via Vittorio Emanuele II 135, Firenze

venerdì 6 febbraio ore 19.00

Ingresso gratuito riservato ai soci Arci

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI di Fumetti nel chill

(in via di aggiornamento)

venerdì 6 febbraio 2026

Stefano Bettini

Bootleg: supereroi fuori dai canoni e fumetti pirata

venerdì 20 febbraio 2026

Pier Luigi Gaspa

Sciuscià e i suoi fratelli. Partigiani e Resistenza nel Fumetto

venerdì 27 febbraio 2026

Japan flavours & primitive guitars festival

Worhsop di ideogrammi giapponesi a cura di Luigi Gatti

venerdì 6 marzo 2026

Gianluca Lamendola

Elementare, Matsuda! I «manga» polizieschi tra tradizione letteraria e cultura contemporanea

Info:

www.bliff.it

posta@bliff.it