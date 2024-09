SyFy annuncia cast “Revival” show basato su fumetto Image Comics

Il network SyFy ha annunciato che gli attori Melanie Scrofano,Romy Weltman, David James Elliot e Andy McQueen sono entrati nel cast di Revival, adattamento televisivo dell’omonima serie a fumetti pubblicata da Image Comics creata da Tim Seeley e Mike Norton.

In un giorno definito miracoloso, nel rurale Wisconsin i deceduti recenti escono dalle proprie tombe. Ma a differenza di altre storie zombie, i resuscitati appaiono e agiscono come erano prima di morire. A indagare è la poliziotta Dana Cypress (Scrofano) madre single che viene catapultata al centro di un brutale e misterioso omicidio, trovandosi a dover dare un senso al caos in una città in preda alla paura e alla confusione dove tutti, vivi e non morti, sono sospettati.

La Weltman interpretera’ il ruolo di Martha “Em” Cypress, la giovane figlia della donna, mentre Elliott sarà’ Wayne Cypress, sceriffo di lunga data della cittadina di Wausau determinato a antenere sicura e normale la sua città. Infine McQueen sarà Ibrahim Ramin, uno scienziato del CDC incaricato di studiare lo strano fenomeno che riporta le persone in vita.

La Scrofano partecipa alla realizzazione dello show anche in veste di produttrice esecutiva insieme a Lance Samuels, Daniel Iron, Samantha Levine, Daniel March, Greg Hemmings e Stephen Foster.