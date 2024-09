Superman, All-Star anche in versione ridotta

Dopo 86 anni (compiuti in questo 2024) di vita editoriale, non è semplice raccontare qualcosa di nuovo su un personaggio come Superman, esplorandolo come eroe e come uomo.

Negli ultimi decenni pochissimi sono riusciti nell’impresa e uno di loro è sicuramente Grant Morrison che, nel 2005, consegna alle stampe la maxiserie in 12 episodi All Star Superman. Una lunga saga, spettacolare quanto seminale per idee, concetti e disegni (grazie al granitico Frank Quitely), vincitrice di innumerevoli premi (tre Eisner Award, tre Eagle Award e due Harvey Awards), che Panini Comics ha recentemente ristampato in versione economica, nell’ambito della collana DC Pocket.

Lo scrittore scozzese descrive l’ultimo anno di vita di Superman, colpito da una massiccia dose di radiazioni solari che hanno “sovraccaricato” le cellule del suo corpo, innescando un processo degenerativo che lo condurrà alla morte in circa dodici mesi. Consapevole del tempo limitato che gli resta, l’Uomo d’Acciaio decide di affrontare tutte le questioni lasciate in sospeso nella sua vita: la città miniaturizzata di Kandor, il rapporto con Lois Lane, i suoi genitori e Lex Luthor, oltre alla sua eredità nel futuro.

In ogni episodio si racconta un mese vissuto dall’eroe, in un progressivo countdown connotato non dall’ineluttabilità della morte, ma dal trionfo della vita esplorandone gli aspetti più alti: la creatività, la connessione con le altre persone, l’abnegazione, lo spirito di sacrificio e l’ispirazione ad essere migliori. Nello specifico, Morrison si concentra di volta in volta su un singolo aspetto della dualità Clark Kent/Superman, narrando da diverse prospettive la sua vita e il peso che ha nell’esistenza degli altri: il rapporto con Lois Lane viene analizzato in maniera concreta quanto inusuale rispetto al passato, così come l’amore reciproco per i suoi genitori trattato con molta sensibilità, approfondendo anche il rapporto complesso tra le sue origini kryptoniane, l’adozione terrestre e il suo lascito di eroe. Non manca infine – ed è il momento più esilarante di tutto il volume – il confronto con la sua nemesi per eccellenza, Lex Luthor: un dialogo costruito con attenzione e intelligenza sia a livello psicologico che lessicale, con numerosi spunti, anche comici, il tutto connotato da un’alta tensione narrativa.

Nel corso della lettura appare evidente come lo sceneggiatore di Animal-Man e Doom Patrol riprenda alcune idee della sua saga-crossover One Million, proponendo un Superman divino e al tempo stesso profondamente umano, diviso in maniera eguale tra la sua vita da terrestre e le sue radici aliene, che agisce sempre più come uomo che come titano. Per Morrison Superman è un essere superiore non tanto per la portata incredibile dei suoi poteri, ma per l’ equilibrio nel gestirne l’uso e soprattutto la sua disposizione spirituale nel rinunciare a far prevalere istinti, desideri e interessi personali in favore di motivi universali come il bene e la salvezza degli altri. Una compassione per la vita (umana e anche aliena) unita a una forte sicurezza in sé stesso senza ostentazione, che lo scrittore descrive con cura e finezza narrativa, riuscendo a creare empatia con i lettori grazie anche all’inusuale tema (per l’Uomo d’Acciaio) della mortalità applicata alla divinità: un elemento cardine della saga che porta Superman a risolvere diversi problemi fino a quel momento senza soluzione, imbarcandosi in una sorta di impresa ispirata al mito delle dodici fatiche di Ercole.

La narrazione è una cronaca dell’ultimo viaggio di un eroe, caratterizzato da un forte senso di reminiscenza che Morrison gestisce in maniera lucida e intensa, senza momenti morti o cadute di tono, mescolando tematiche esistenziali con elementi fantascientifici e filosofici che rendono la prosa ricca e interessante, ben fruibile da qualsiasi lettore. Essa viene poi perfettamente trasposta a livello visivo da Frank Quitely, in grado non solo di realizzare tavole iperrealistiche e dettagliate, ma anche di illustrare tutti gli elementi concettuali di superfisica e supertecnologia immaginati da Morrison, riuscendo contemporaneamente a dare alle vicende narrate il giusto mix di epicità, carisma e naturalezza nell’impostazione e recitazione dei personaggi.

Considerando infine questi tempi di crisi, appare interessante l’iniziativa della Panini Comics nel proporre 290 pagine di fumetto a un prezzo contenuto, approcciandosi a quella fetta di lettori che non avevano ancora letto/acquistato (per qualsiasi ragione: etica, economica o semplicemente di interesse) le precedenti edizioni sia di questo fumetto, sia di altri caposaldi della DC Comics come Watchmen, Kingdom Come e The Killing Joke. Ristampe pocket di titoli che, dopo innumerevoli pubblicazioni cartonate (e costose), costituiscono una conveniente opportunità di lettura, connotata da una riduzione di formato, carta meno costosa e una stampa dai colori più scuri. Tutto sommato un buon compromesso se consideriamo la lettura a sé stante in rapporto con un prezzo più che accessibile.

Abbiamo parlato di:

DC Pocket: All-Star Superman

Grant Morrison, Frank Quitely

Traduzione di Leonardo Rizzi

Panini comics, 2024

296 pagine, brossurato, colori – 9,90 €

ISBN: 9788828782971

Di All-Star Superman abbiamo scritto anche qui: