“Stronzetta” di Élisa Maraudino, fa molto ridere, tranne quando si piange

Élisa Maraudino è cresciuta nei primi anni Duemila, una stagione che a lei e a molti suoi coetanei sembra d’oro, come spesso accade per le epoche in cui si è stati bambini, tra braccialetti di gomma a forma di animali e partite a Sims. In un susseguirsi di capitoli, ognuno concernente una vicenda differente e una fase della crescita diversa, l’autrice ci accompagna alla riscoperta di quegli anni e soprattutto tra le sue vicende familiari e amicali, dalle più divertenti, come i primi esperimenti di bellezza o le prime curiosità verso il sesso, a quelle più tragiche, come la morte della madre.

Con queste tavole tenere e irriverenti ci racconta la sua infanzia e una generazione intera già nostalgica, benché giovanissima, di quei giorni sgraziati che non torneranno più.

Stronzetta ritrae con grazia e leggerezza momenti di gloria, scoperte, imbarazzi e moderati shock. La trama estremamente variegata viene esasperata o sdrammatizzata, a seconda dei casi, da uno stile cartoonesco ed esagerato, che ricorda i disegni dei cartoni animati degli anni Trenta, con occhi sproporzionati e mani giganti, mentre per le didascalie, assolutamente irresistibili per l’ironia, è stato scelto un font in corsivo, che si accompagna alle illustrazioni vibranti, che si stagliano su tavole create con attenzione e minuziosità. Ne emerge un affresco malinconico e consapevole di un’epoca che tutti noi abbiamo attraversato, quella dell’infanzia e dell’adolescenza, che ci accomuna e ci fa immedesimare con la protagonista, una ragazzina buffa, pasticciona e sopra le righe.

Abbiamo parlato di:

Stronzetta

Élisa Maraudino

Traduzione di Silvia Mercurio

Baloon Gallucci, 2024

72 pagine, brossurato, colori – 14,50 €

ISBN: 9791222105086