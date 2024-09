Sony porta sul grande schermo Ice Cream Man, serie horror Image Comics

La Sony, attraverso Screen Gems, ha acquisito i diritti di Ice Cream Man, serie antologica horror pubblicata da Image Comics, per realizzarne un film per il grande schermo. Lo scrive The Hollywood Reporter.

Il progetto sarà prodotto da Alfred Gough e Miles Millar (Beetlejiuce Beetlejuice, Mercoledì, Smalville) attraverso la loro società di produzione Millar-Gough Ink. A partecipare anch’egli nel ruolo di produttore sarà Aaron Schmidt.

Creata e scritta da W. Maxwell Prince, e disegnata da Martin Morazzo e Chris O’Halloran, questa serie horror presenta tutta una serie di affascinanti e terribili racconti il cui collegamento principale è il personaggio titolare, un gelataio che può essere sia amico che nemico, così come un diavolo o un angelo.

La serie è da tempo sotto l’attenzione di Hollywood, in quanto nel 2020 era in lavorazione uno show per la piattaforma Quibi, mai concretizzatosi. Al momento si sta cercando uno sceneggiatore per la pellicola, descritta come nelle prime fasi di sviluppo.