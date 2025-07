Solipsist Films porta sul grande schermo fumetto “Top Secret Service”

The Hollywood Reporter informa che Solipsist Films ha acquisito i diritti di Top Secret Service, una serie a fumetti di prossima uscita scritta da Zack Keller e disegnata da Benji Nate.

Il fumetto d’azione è descritto come un incrocio tra Prima di mezzanotte e 48 Ore, con l’aggiunta della suspence di Air Force One.

Quando una squadra d’elité attacca un ranch remoto del Montana, due giovani agenti dei servizi segreti devono proteggere l’ex presidente degli USA in pensione che era stato loro assegnato, solo per scoprire che è l’ultimo collegamento vivente con una copertura di contatti alieni vecchia di decenni e la chiave per sbloccare una pericolosa tecnologia extraterrestre che il mondo non avrebbe mai dovuto scoprire.

Keller scriverà egli stesso la sceneggiatura del film, con Stephen L’Heureux che produrrà il progetto