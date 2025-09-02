Simu Liu parla di Avengers: Doomsday e loda il lavoro di Robert Downey Jr.

Intervistato dalla rivista giapponese The River, l’attore Simu Liu, che riprenderà il ruolo di Shang-Chi, ha avuto modo di parlare di Avengers: Doomsday, confessando che l’esperienza sul set della pellicola Marvel Studios è stata “come un sogno”, parlando poi del lavoro di Robert Downey Jr. nell’impersonare il Dottor Destino.

Ogni giorno sembra un sogno. Posso andare al lavoro e lavorare con persone che rispetto e ammiro. Alcuni di loro sono attori che ho visto da piccolo, anche prima di voler fare l’attore. Le mie emozioni sono un misto di grandi emozioni ed eccitazione, ma anche di paura e ansia. Dopotutto, sono umano. Sono con persone fantastiche, quindi a volte mi sento ansioso. Ma sono tutti così meravigliosi, e non sembra proprio di lavorare tutti i giorni.

“[Robert Downey Jr.]è stato parte integrante del successo della Marvel e ha recitato in così tanti film nel corso degli anni, eppure si prende ancora il tempo per incontrarsi e relazionarsi con così tante persone. Avendo interpretato una gamma così ampia di ruoli, penso che tutti rimarranno a bocca aperta per il modo in cui affronta questo nuovo personaggio in questo film.