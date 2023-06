Sergio Tiselli al passo della Futa

La collana di Edizioni NPE dedicata a Sergio Tisselli si arricchisce di un nuovo volume che recupera un breve racconto storico ambientato tra Emilia e Toscana, nella zona della Futa e in particolare a Pietramala, località in cui per anni si è creduto esistesse un vulcano. La storia è un’invenzione che il ricercatore Maurizio Ascari sviluppa partendo dalle note di un reale manoscritto che raccontava di un nobile inglese in viaggio per quei territori nei primi anni del Settecento.

Ascari imbastisce una narrazione che oscilla tra giallo e mistero, sfruttando la leggenda secondo la quale il luogo veniva considerato “bocca dell’inferno” a causa di una serie di fuochi che si scatenano dal terreno, e di una misteriosa locanda in cui scompaiono i viaggiatori più facoltosi.

Se i presupposti sono intriganti, la storia, troppo breve, si sviluppa con elementi molto didascalici, tanti altri lasciati sospesi e una risoluzione molto rapida che congeda il lettore con un senso di incompiuto, come se in realtà si trovasse davanti a un capitolo di una storia più ampia, con dei capitoli a precedere e altri a venire che però non esistono.

L’ambientazione storica, le atmosfere nebbiose e le luci delle candele sono però congeniali all’autore bolognese, i cui acquerelli tracciano vignette che sono spesso piccoli quadri dove i riverberi gialli e rossi delle luci proiettate dal fuoco, che siano fiammelle o piccoli roghi, pennellano atmosfere evocative, cui si alternano quelle poche pagine dominate dal blu di fredde notti invernali sull’appennino. Un breve piacere: il fumetto è talmente contenuto che lo spazio dedicato agli editoriali, tra introduzione e ricordi dell’autore occupa quasi un terzo dell’intero volume.

Abbiamo parlato di:

La Locanda dei Misteri

Maurizio Ascari, Sergio Tisselli

Edizioni NPE, 2023

48 pagine, cartonato, colori – 16,90 €

ISBN: 9788836271016