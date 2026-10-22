Chris Pratt conferma che Star-Lord tornerà nel MCU

22 Ottobre 2026
di
L'attore conferma che presto rivedremo l'alter ego di Peter Quill in un film Marvel Studios.
Chrispratt starlord

Intervenuto nel corso del podcast Bingeworthy di The Playlist, l’attore Chris Pratt ha confermato che il personaggio di Peter Quill alias Star-Lord tornerà prossimamente nel Marvel Cinematic Universe.

Ho un ottimo rapporto con Kevin [Feige] e Lou [D’Esposito]; ci sono state conversazioni costanti su come mantenere quella promessa, e sono state intraprese azioni concrete per garantire che venga mantenuta. Quindi sì, rivedrete Star-Lord, il che è davvero entusiasmante. Non posso dire quando accadrà, ma di certo non andrà da nessuna parte.

L’ultima apparizione del personaggio è avvenuta nel terzo e ultimo capitolo dei Guardiani della Galassia diretto da James Gunn. Anche se l’attore non ha rivelato quando e dove rivedremo Peter Quill, è molto probabile che questo avvenga in uno dei due prossimi capitoli cinematografici degli Avengers, in uscita quest’anno e il prossimo.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

Resta aggiornato

Traduzioni

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli