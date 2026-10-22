Chris Pratt conferma che Star-Lord tornerà nel MCU

Intervenuto nel corso del podcast Bingeworthy di The Playlist, l’attore Chris Pratt ha confermato che il personaggio di Peter Quill alias Star-Lord tornerà prossimamente nel Marvel Cinematic Universe.

Ho un ottimo rapporto con Kevin [Feige] e Lou [D’Esposito]; ci sono state conversazioni costanti su come mantenere quella promessa, e sono state intraprese azioni concrete per garantire che venga mantenuta. Quindi sì, rivedrete Star-Lord, il che è davvero entusiasmante. Non posso dire quando accadrà, ma di certo non andrà da nessuna parte.

L’ultima apparizione del personaggio è avvenuta nel terzo e ultimo capitolo dei Guardiani della Galassia diretto da James Gunn. Anche se l’attore non ha rivelato quando e dove rivedremo Peter Quill, è molto probabile che questo avvenga in uno dei due prossimi capitoli cinematografici degli Avengers, in uscita quest’anno e il prossimo.