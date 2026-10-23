Documentario “Lezione sugli opposti, un dialogo tra Tuono Pettinato e AkaB”: parte il crowdfunding

23 Ottobre 2026
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Parte su Produzioni dal basso il crowdfunding di Lezione sugli opposti, il documentario sul dialogo ritrovato tra Tuono Pettinato e AkaB
TCBF 2026 tuono akab

Comunicato stampa

Su Produzioni dal basso è partito il crowdfunding di Lezione sugli opposti – Corpicino +Monarch, che a partire da un dialogo ritrovato tra Tuono Pettinato e AkaB, racconta le loro figure e i loro due libri più importanti.


Novembre 2013: sui fossi livornesi del quartiere Venezia, nello spazio occupato del Teatrofficina Refugio, si tiene la seconda edizione del Combat Comics, Festival del fumetto di denuncia e realtà. Dopo il successo della prima edizione, il collettivo del Refugio lavora per rendere ogni intervento e partecipazione significativa e incisiva, programmando momenti di presentazione delle novità editoriali, iniziative formative e mostre, in una direzione progettuale che promuova lo scambio tra autori e pubblico. Si pensa a un incontro in questo senso estremo: un dialogo tra Tuono Pettinato e AkaB che hanno da poco pubblicato un nuovo libro, Corpicino (GRRRzetic) e Monarch (LOGOS). Proprio come gli autori, i marchi editoriali, allora diretti da due editrici – Silvana Ghersetti e Lina Vergara Huilcaman – non esistono più.
Ma forse non tutto è andato perso. Qualche tempo fa, il filmato di quella conversazione tra giganti è stato riesumato dagli hard disk del collettivo del Teatrofficina Refugio.
Sarebbe un peccato capitale non condividere un documento così importante: la conversazione è un viaggio attraverso due storie apparentemente distanti, dove in realtà palpitano istanze analoghe e motivazioni autoriali condivise. La fascinazione per la dicotomia vittima/carnefice, l’indagine sul controllo delle masse o individuale, attraverso i sistemi di comunicazione, o gli esperimenti sulla psiche umana. Corpicino e Monarch affrontano l’innata crudeltà umana svelata nella sua pericolosa sistematicità.
La mostra durante l’ultima edizione del Treviso Comic Book Festival è stata il primo passo per la produzione di un documentario che ci riporti a quell’incontro, alle riflessioni su due classici del fumetto italiano. Adesso l’idea è di condividere quel dialogo e approfondirlo con i contributi di editori, critici, esperti che facciano da guida nel lavoro degli autori, affiancando le loro stesse riflessioni.

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Lezione sugli opposti – Corpicino + Monarch, curato da Virginia Tonfoni e Matteo Contin, sarà diretto da Lorenzo Picarazzi di Red Lights Video: c’è qualche mese per raccogliere la quota necessaria a far sì che il documentario possa esistere.
È importante il sostegno di ciascuno.
Qui trovi il teaser trailer del documentario, mentre tutte le informazioni, con le quote donazione e le rispettive ricompense sono sulla pagina ufficiale del crowdfunding.


Scrivete alla mail lezionesugliopposti@gmail.com per informazioni aggiuntive, richieste di interviste o altro.

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