Zodiac: Amit Cohen e Ron Leshem scriveranno serie Marvel Studios

Deadline informa che i Marvel Studios hanno incaricato gli sceneggiatori Amit Cohen e Ron Leshem di scrivere Zodiac, il nuoo show Marvel Studios per la piattaforma Disney Plus annunciato di recente.
Il sito sottolinea, citando alcune fonti, che la nuova serie sarà incentrata su una coppia di spie a caccia di obiettivi dotati di abilità speciali. Il debutto della serie è previsto per il 2028, con l’avvio della produzione nel 2027.
Leshem è il creatore della serie originale di Euphoria, realizzata in Israele, e del suo successivo adattamento americano di HBo scritto da Sam Levinson che ha visto protagonista Zendaya e ha vinto una moltitudine di premi. In Israele, in collaborazione con Cohen, ha creato numerosi show di successo.