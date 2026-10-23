Zodiac: Amit Cohen e Ron Leshem scriveranno serie Marvel Studios

23 Ottobre 2026
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I Marvel Studios accelerano per la nuova serie Disney Plus.
Zodiac marvel

Deadline informa che i Marvel Studios hanno incaricato gli sceneggiatori Amit Cohen e Ron Leshem di scrivere Zodiac, il nuoo show Marvel Studios per la piattaforma Disney Plus annunciato di recente.

Il sito sottolinea, citando alcune fonti, che la nuova serie sarà incentrata su una coppia di spie a caccia di obiettivi dotati di abilità speciali. Il debutto della serie è previsto per il 2028, con l’avvio della produzione nel 2027.

Leshem è il creatore della serie originale di Euphoria, realizzata in Israele, e del suo successivo adattamento americano di HBo scritto da Sam Levinson che ha visto protagonista Zendaya e ha vinto una moltitudine di premi. In Israele, in collaborazione con Cohen, ha creato numerosi show di successo.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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