I demoni E-DNA-S stanno maturando una violenta faida interna tra le fazioni dei FYDL e dei KRAH. I primi, capeggiati da IRINA, vogliono sfruttare gli umani con una strategia d’allevamento innovativa, i secondi hanno l’obiettivo di far germinare KRAHEL, l’inarrestavile conquistatore. Ma nell’anonima Metropoli, ai confini della terra, a contrastare il maligno e i suoi osceni progetti c’è sempre lui… l’indistruttibile Mr. LOOP.

A Lucca Comics 2026 arriva in anteprima il quarto volume di avventure del personaggio di Mr. LOOP e del suo universo narrativo, creati da Mauro Cicarè e Alberto Lavoradori. Oltre ai due, un gruppo nutrito di autrici e autori danno vita a una serie di storie sempre pubblicate da In Your Face Comix. Ad affiancarli, un nutrito parterre di chic guest: Giovanni Dacò, Giuseppe Lamola, Marcin Bardan, Onofrio Catacchio, Riccardo La Bella, Stefano Cardoselli e Sebastiano Vilella.

Mr. LOOP – Big Plan

Mauro Cicarè, Alberto Lavoradori, Samuele Bruschi, Viola Ciarletti, Nico Mancini, Paola Fiordaliso, Michele Ghizzone, Dalino Manzi, Rolando Cicatelli, Bjorn Giordano, Federico Beghin

In Your Face Comix, 2026

208 pagine, brossurato, colori – 22,00 €

ISBN: 9791257350130

In distribuzione nelle fumetterie, nelle librerie e su tutte le piattaforme on line (ora in prevendita), a partire dal 9 dicembre 2026

Anteprima di Mr. LOOP – Big Plan