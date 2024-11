Poorna Jagannathan nel cast di Lanterns

Deadline informa che l’attrice Poorna Jagannathan è entrata nel cast di Lanterns, la serie HBO Max che vedrà protagonisti Kyle Chandler e Aaron Pierre rispettivamente come le Lanterne Verdi Hal Jordan e Jon Stewart.

L’attrice interpreterà il ruolo di Zoe, descritta come una donna sicura di sé e molto composta in qualsiasi contesto, anche in quelli in cui spicca. È altrettanto composta e astuta rispetto agli uomini influenti che la circondano. Il sito evidenzia che il personaggio dovrebbe essere, nello show, l’interesse sentimentale di John Stewart, mentre Kelly Macdonald, che interpreta lo sceriffo Kerry, sarà invece quello di Hal Jordan.