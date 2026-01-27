Per aspera ad astra: insieme fino alle stelle

Prima della lettura di questo fumetto non conoscevo Lorenzo Fonda. Conoscevo invece Elena Xausa, artista nota a livello internazionale, e sapevo cosa le era purtroppo successo. Elena è morta a soli 38 anni a causa di una rara forma di cancro. Per aspera ad astra, il libro di Lorenzo, marito di Elena, segue l’anno successivo alla morte di quest’ultima attraverso un sorta di diario autobiografico che l’autore ha elaborato con un mix di fumetto, narrazione pura, sketch book e fotografia.

Inutile nasconderlo, è una lettura che pesa sul cuore e sulla mente di chi legge, bisogna dare il tempo alla dolcezza e all’indovinato stile minimal dei disegni e alla profondità delle parole di fermentare il giusto, non è possibile prendere una lettura di questo tipo alla leggera: è dura e difficile come ci si può immaginare.

Per aspera ad astra, grazie alla bravura di Fonda, da fumetto dall’anima molto personale, quasi terapeutico, diventa pagina dopo pagina un libro per tutti, perché parla di un argomento che tocca chiunque, con cui prima o poi bisogna fare i conti, ma riesce a farlo con un coraggio ammirevole nel volersi mostrare nudo al lettore, senza nascondere nulla dell’esperienza.

Alternando periodi precedenti e consecutivi alla morte di Elena, tra ricordi belli e indimenticabili, ad altri strazianti e dolorosi, tra viaggi e momenti di spensieratezza con il cane Futura, l’epicentro del racconto diventa pian piano la progettazione e la conseguente installazione di Pigrotto in un prato vicino al Castello Marostica, un lungo essere dormiente, un mix tra un cagnone e il drago Falkor de La Storia Infinita, personaggio creato da Elena e destinato a custodirne il ricordo nel tempo, ma la cui realizzazione e posa finale segna inevitabilmente un prima e un dopo in questa vicenda e nell’elaborazione del lutto da parte del protagonista.

Nonostante un formato narrativo molto utilizzato e forse abusato nel mondo del fumetto, l’autore riesce a creare un gigantesco memoir mai ridondante, che non vuole scadere nel pietismo, che passa da momenti intimi e drammatici ad altri più leggeri e divertenti.

Per Aspera ad Astra, nonostante parli di morte, è un libro pieno di vita, di ricordi e esperienze personali vissute, di amici e famiglia e soprattutto di amore. Un amore sconfinato.

Abbiamo parlato:

Per aspera ad astra

Lorenzo Fonda

Coconino Press, 2025

376 pagine, brossurato, colori – 25,00 €

ISBN: 8876188304

