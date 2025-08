Nuove mappe dell’Oltremondo: Dampyr nell’Interzona

Dopo un numero 302 in cui iniziavano a venire tracciate delle nuove coordinate per la collana, il #303 sembra fare ulteriore chiarezza su come sarà il Dampyr di Gianmaria Contro.

I personaggi e il loro modus operandi sono sempre riconoscibili e la serie continua ad avere un background di rimandi “alti” e colti, ma a cambiare sono gli archetipi di riferimento, le fonti di ispirazione, i modelli letterari e cinematografici.

Se Mauro Boselli omaggiava nelle sue storie H. P. Lovecraft, Robert E. Howard e gli scrittori di Weird Tales, Contro risponde con Clive Barker e William S. Burroughs. Sempre di horror si tratta, ma di genere piuttosto diverso.

Ignorando il Multiverso, i mondi intermedi e le dimensioni alternative boselliane, con Doppio mondo Contro crea una nuova realtà parallela, la burroughsiana Interzona, e la mixa con il body horror del Clive Barker di Hellraiser (o, più esattamente, del romanzo breve che ne sta alla base, Schiavi dell’inferno).

La storia viene efficacemente costruita attorno a questi due piani narrativi: quello reale nella Scozia odierna dove Harlan & C. seguono un’indagine che ha più punti in comune con il racconto barkeriano e quello visionario nell’Interzona, dove compaiono (in delle citazioni fin troppo palesi e dichiarate) lo stesso Burroughs a fare da guida ai nostri, il miliardario in grado controllare lo scorrere del tempo Josh Stanley Hart e la divinità maya Ah Pook.

Le due linee temporali si incrociano e si confondono, in una struttura narrativa non lineare riuscita e affascinante, che pare ispirata alla prosa frammentata e postmoderna di Burroughs, mentre il passo del racconto diventa più veloce e dinamico a causa della nuova foliazione. Le diverse fasi sono invece affidate a due disegnatori diversi: l’efficace mezzatinta di Giovanni Talami illustra la parte che si svolge nel mondo alternativo e il tratto più spesso di Antonello Catalano quella ambientata nel presente.

Per adesso, Contro sembra presentare una sua visione personale e autoriale del personaggio, senza tradirne le caratteristiche fondanti.

Abbiamo parlato di:

Dampyr #303 – Doppio mondo

Gianmaria Contro, Giovanni Talami, Antonello Catalano

Sergio Bonelli Editore, giugno 2025

80 pagine, brossurato, bianco e nero – 4,90 €

ISSN: 977159000204050303