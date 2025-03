Variety informa che l’attrice Nicole Ari Parker (And Just Like That) è entrata a fare parte del cast di Lanterns, la serie HBO Max con Aaron Pierre e Kyle Chandler nei panni di John Stewart e Hal Jordan, la cui lavorazione è attualmente in corso.

Secondo la rivista di spettacolo, l’attrice interpreterà il ruolo di Bernadette, la madre di John Stewart. Il personaggio viene descritto come quello di una donna “formidabile e tenace”.

La serie fa parte del nuovo DC Universe.