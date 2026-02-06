Nathan Never lost in space causa “Attacco alieno”

Attacco alieno prosegue Il quadrante sconosciuto, la minisaga scritta da Bepi Vigna iniziata con Hacker che, in questi primi due numeri, vede impegnato ai disegni Max Bertolini affiancato dal copertinista Sergio Giardo a cui è affidato il compito di realizzare le schede tecniche di astronavi e mezzi.

Con Nathan partito per scoprire cosa sia accaduto alla nave spaziale Albalonga, Legs impegnata in una missione fuori sede e Sigmund chiamato a dirigere la nuova Accademia spaziale – commissariata dopo la morte (fisica) di Nora Kyrian – l’albo segue diverse linee narrative parallele che tengono alto il ritmo della trama. Al loro interno Vigna racconta tensioni politiche, operazioni avventurose, imprevisti destabilizzanti utilizzando un ricco cast: da personaggi storici come Janine, Olivia Olling e Darver, alle new entry della miniserie fra cui il presunto villain generale Bradford, attorniato da colleghi stereotipati, sigaro in bocca e mentalità rigida. Fra tensioni crescenti sulla Terra, intrighi pronti a deflagrare e il destino di Nathan appeso a un filo, il terreno è pronto per grossi colpi di scena, non solo quello che il titolo dell’albo lascia intuire.

Bertolini continua il lavoro solido e incisivo visto sull’albo precedente, molto efficace nelle fisionomie e nei primissimi piani ma anche nei campi medi e lunghi dove risalta l’uso dei punti luce (come nella doppia di tavola 33). Convincenti anche le sequenze corali, ad esempio la lezione in Accademia a tavola 16. Sul fronte spaziale spicca per effetti speciali e intensità (anche emotiva), la sequenza con la fuga attraverso un campo di asteroidi che inizia a tavola 78.

Abbiamo parlato di:

Nathan Never #416 – Attacco Alieno

Bepi Vigna, Max Bertolini, Sergio Giardo

Sergio Bonelli Editore, gennaio 2026

96 pagine, brossurato, colori – 5,80 €

ISSN: 977112157300160416