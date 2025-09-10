My Hero Academia: Netflix accelera sul film live-action

Dopo alcuni anni di silenzio, Netflix assume uno sceneggiatore per l'adattamento del celebre manga.
Carlo Coratelli
Dopo tre anni di completo silenzio in seguito all’annuncio della sua messa in lavorazione, la piattaforma Netflix ha deciso di accelerare il progetto su un film live-action di My Hero Academia.

The Hollywood Reporter informa infatti che Jason Fuchs (Argylle) è stato incaricato di scrivere la sceneggiatura del progetto, che vede coinvolta anche Legendary, e che sarà diretto da Shinsuke Sato. Fuchs è noto per avere scritto pellicole ad alto budget come il primo capitolo di Wonder Woman con Gal Gadot, mentre di recente è stato produttore esecutivo, creatore e showrunner dello spin-off di It, Welcome to Derry.

