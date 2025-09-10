My Hero Academia: Netflix accelera sul film live-action

Dopo tre anni di completo silenzio in seguito all’annuncio della sua messa in lavorazione, la piattaforma Netflix ha deciso di accelerare il progetto su un film live-action di My Hero Academia.

The Hollywood Reporter informa infatti che Jason Fuchs (Argylle) è stato incaricato di scrivere la sceneggiatura del progetto, che vede coinvolta anche Legendary, e che sarà diretto da Shinsuke Sato. Fuchs è noto per avere scritto pellicole ad alto budget come il primo capitolo di Wonder Woman con Gal Gadot, mentre di recente è stato produttore esecutivo, creatore e showrunner dello spin-off di It, Welcome to Derry.